Zmian w 500 Plus na razie nie będzie

W tej chwili nie przewidujemy zmian w programie 500 plus w zakresie poszerzenia go o rodziny z jednym dzieckiem - powiedziała we wtorek w TVN24 premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że rodziny z jednym dzieckiem mogą ubiegać się o programy socjalne.

Na sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej w łódzkiej Hali Expo, szef partii Grzegorz Schetyna zapowiedział rozszerzenie programu 500 Plus na pierwsze dzieci.

Pytana o te deklaracje Platformy, premier powiedziała, że „nie licytuje (się) na programy, które już wprowadziliśmy w życie”. Poinformowała, że rząd „w tej chwili nie przewiduje zmiany programu Rodzina 500 plus” w tym zakresie.

„To jest niezrozumienie (przez) Grzegorza Schetynę idei tego programu. Ten program nie jest programem socjalnym, to jest program prodemograficzny” - powiedziała szefowa rządu.

Dodała, że „jeżeli chodzi o wsparcie socjalne rodzin, to jest dużo różnego rodzaju programów, z których rodziny mogą korzystać”.

„Ten sam Grzegorz Schetyna, kiedy wprowadzaliśmy program Rodzina 500 Plus, mówił, że to jest niemożliwe, że budżet się rozpadnie i że to jest oszukiwanie Polaków, że tego nie będzie” - powiedziała Szydło.

W ramach programu „Rodzina 500 plus” przysługuje świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

PAP/ as/