Koniec z prywatnymi samochodami w Singapurze

Coraz ciężej nabyć samochód w Singapurze - wszystko z powodu przepisów wprowadzonych przez miasto. Singapur dąży bowiem do ograniczenia liczby aut znajdujących się na ulicach - miasto krztusi się już z powodu korków.

Singapur wprowadził więc limity na liczbę samochodów, które będą wjeżdżać do miasta. Azjatyckie miasto już jest miejscem gdzie bardzo ciężko wejść w posiadanie własnego auta - obywatel pragnący nabyć samochód musi najpierw nabyć od miasta stosowny certyfikat, który kosztuje ok. 50 000 dolarów singapurskich (37000 dolarów amerykańskich). Certyfikat ważny jest 10 lat ale można go kupić tylko raz w miesiącu podczas specjalnej aukcji. Same auta także są bardzo drogie - małe SUV może kosztować nawet 100 000 dolarów singapurskich czyli 74 000 dolarów amerykańskich.

Teraz jednak rząd Singapuru wprowadził nowe regulacje - wcześniej pozwalano na wzrost ustalonej wcześniej liczby samochodów o 0.25 proc. rocznie, teraz liczba ta wynosi zero. Oznacza to, że na ulice Singapuru nie może wyjechać ani jeden nowy samochód a ci, którzy pragną nabyć auto muszą czekać, aż któryś z posiadających certyfikat na wóz z niego zrezygnuje.

Zamiast nowych aut Singapur pragnie rozwinąć sieć autobusów i transportu szynowego. Już teraz władze przeznaczają na ten projekt około 28 miliardów dolarów (21 mld dolarów amerykańskich).

Obecnie na ulicach Singapuru jeździ 600 000 prywatnych samochodów i ciężarówek. Populacja miasta to 5,6 mln ludzi.

CNN Money/ as/