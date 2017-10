Borys niechętny fuzji Pekao z Aliorem

Polski Fundusz Rozwoju z dużą ostrożnością pochodzi do możliwości połączenia Pekao i Alior, ponieważ towarzyszyłyby temu duże koszty społeczne w postaci zwolnień pracowników, jak również wątpliwe są korzyści z perspektywy klientów – poinformował portal wgospodarce.pl Paweł Borys, prezes PFR.

PFR jako akcjonariusz jest przede wszystkim zainteresowany przedstawieniem przez Zarząd Pekao strategii rozwoju banku. Jako optymalną strategię budującą pozycję rynkowa banku i wartość dla akcjonariuszy uważamy koncentrację na unowocześnieniu Pekao poprzez inwestycje w nowe technologie połączoną z dynamicznym wzrostem kredytowania, w szczególności w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Z dużą ostrożnością pochodzimy do możliwości połączenia Pekao i Alior, ponieważ towarzyszyłyby temu duże koszty społeczne w postaci zwolnień pracowników, jak również wątpliwe są korzyści z perspektywy klientów. Może to też oznaczać obniżenie zdolności Pekao do wypłat dywidend dla akcjonariuszy. Finalne decyzje dotyczące propozycji fuzji podejmiemy jednak po przedstawieniu przez Zarząd Pekao wyników prowadzonych analiz – napisał w komentarzu szef Funduszu.