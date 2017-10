Budowa Nord Stream 2 uderzy w gospodarkę Ukrainy

Do 3 procent PKB może stracić Ukraina na uruchomieniu przez Rosję gazociągu Nord Stream 2 - oświadczyła we wtorek amerykańska ambasador na Ukrainie Marie Yovanovitch, występując na konferencji „Oil&Gas” w Kijowie.

Nord Stream obniży transport gazu przez Ukrainę. Może to doprowadzić do strat w wysokości do 3 procent PKB kraju - powiedziała ambasador USA.

Według jej ocen oznacza to, że do budżetu ukraińskiego może nie trafić ok. 2,7 mld dolarów rocznie.

Rurociąg Nord Stream 2 ma zostać położony na dnie Bałtyku, równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream, i prowadzić z Rosji do Niemiec. Jego budowa ma ruszyć w 2018, a zakończyć się w 2019 roku.

Po oddaniu gazociągu do użytku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina.

Na podst. PAP