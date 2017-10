Produkcja wina najniższa od półwiecza

Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV) przewiduje, że globalna produkcja wina spadnie do najniższego poziomu od ponad 50 lat - podał we wtorek serwis BBC

Jak wskazała Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV) przyczyną spadku produkcji są niesprzyjające warunki pogodowe we Włoszech, Francji i Hiszpanii, czyli w krajach należących do pierwszej trójki producentów wina.

Łączny poziom produkcji, jak oszacowano, będzie mniejszy o 8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy wyprodukowano 247 mln hektolitrów wina.

Według szacunków OIV produkcja wina we Włoszech zmniejszy się o 23 proc. do 39.3 mln hektolitrów. We Francji spadek wyniesie natomiast 19 proc. (do 36,7 mln hektolitrów), zaś w Hiszpanii produkcja będzie o 15 proc. niższa (33,5 mln hektolitrów).

Jak wskazała BBC, prognozy są bardziej optymistyczne dla winiarzy spoza Europy.

Według obliczeń OIV w Australii produkcja ma wzrosnąć o 6 proc. do 13,9 mln hektolitrów, zaś o jedną czwartą w Argentynie - do 11,8 mln hektolitrów.

W Stanach Zjednoczonych, które są czwartym największym wytwórcą wina i największym konsumentem, produkcja ma spaść o 1 proc. Jak jednak zaznaczyła OIV, dane, na podstawie których powstały prognozy, zostały zebrane przed październikowymi pożarami w Kalifornii, gdzie znajdują się największe winnice - w dolinach Napa i Sonoma.

Jak zaznaczyła BBC, dane przedstawione przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina nie uwzględniają Chin, które w ubiegłym wyprodukowały 11,4 mln hektolitrów wina.

SzSz (PAP)