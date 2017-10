Srebrna statuetka Effie Awards 2017 dla LINK4

Polski ubezpieczyciel został wyróżniony w konkursie na najbardziej efektywną kampanię marketingową. LINK4 dostał srebrną statuetkę Effie za reklamę „Pierwszy dzwon” śpiewaną przez Kasię Moś, finalistkę tegorocznej Eurowizji - poinformowała we wtorek firma

W konkursie Effie Awards jury, w którym zasiadają eksperci od komunikacji marketingowej i twórcy reklam oraz dziennikarze i przedstawiciele instytutów badawczych, wybiera najlepsze kampanie marek. Dwa główne kryteria to wyróżniające się na rynku efektowne reklamy i wysokie wyniki biznesowe. LINK4 spełnił oba te warunki.

Jesteśmy najszybciej rosnącą firmą ubezpieczeniową w Polsce. W ciągu półtora roku dzięki dużej sprzedaży w internecie zwiększyliśmy przypis z 500 milionów do miliarda złotych. Prezentujemy nowoczesny marketing. Pilnie śledzimy najnowsze trendy. To nagroda za naszą kreatywność i umiejętne wykorzystanie wszelkich możliwości, jakie daje nam rynek. Ta statuetka cieszy tym bardziej, że została nam przyznana przez specjalistów z branży. Docenili nas więc ci, którzy na co dzień z nami konkurują i obserwują nasze działania” - powiedziała cytowana w komunikacie szefowa pionu marketingu w LINK4 Patrycja Kotecka.

W nagrodzonej reklamie „Pierwszy dzwon” została wykorzystana melodia „Yes sir, I can boogie” hiszpańskiego duetu Baccara z 1977 roku. Piosenkę z tekstem promującym produkt LINK4, a nagraną do muzyki tego przeboju, śpiewa Kasia Moś, która zanim w 2017 roku została finalistką Eurowizji była znana z reklam polskiego ubezpieczyciela. W zeszłym roku reklama LINK4 „O to chodziło”, śpiewana właśnie przez Moś, dostała brązową statuetkę w Effie.

