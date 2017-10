Zamknięcie dnia na giełdzie - wtorek

We wtorek najmocniejsze zniżki wśród blue chipów zanotowały Pekao i Alior, które podpisały list intencyjny ws. współpracy lub połączenia. W dół poszła też wycena JSW, po informacji o spadku produkcji węgla. Na szerokim rynku, po wynikach, mocno pod kreską znalazły się notowania spółek Forte i Getback

WIG 20 spadł na zamknięciu o 1,01 proc. do 2.448,45 pkt. Indeks WIG stracił 1,10 proc. i wyniósł 63.016,86 pkt., a mWIG 40 spadł o 1,45 proc. do 4.724,54 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 1,17 mld zł, z czego prawie 918 mln zł na akcjach spółek z WIG 20.

Wśród blue chipów najmocniej straciły akcje Pekao (5,55 proc.) i Aliora (3,96 proc.). Jednocześnie, na akcjach Pekao miały miejsce największe obroty na rynku (ok. 372 mln zł). W nocy z poniedziałku na wtorek banki poinformowały o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów. Analitycy oceniają, że obecnie fuzja byłaby mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków, m.in. znacząco zmniejszyłaby potencjał dywidendowy Pekao.

W dół o 3,14 proc. poszła też wycena Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która podała we wtorek, że produkcja węgla spółki w III kwartale 2017 r. wyniosła 3,54 mln ton wobec 4,1 mln ton rok wcześniej i 3,78 mln ton w II kwartale. Produkcja węgla koksowego spadła do 2,55 mln ton z 2,85 mln ton rok wcześniej, a węgla energetycznego spadła do 0,99 mln ton z 1,24 mln ton przed rokiem.

Najmocniejszym wzrostem wśród dużych spółek wyróżnił się natomiast Tauron - kurs spółki energetycznej poszedł w górę o 2,93 proc.

Na szerokim rynku sesję na 7,5-proc. minusie zakończył Forte. Spółka podała, że szacunkowy EBIT grupy w III kwartale 2017 r. spadł o 29,7 proc. rdr do 23 mln zł. Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów spółki wyniosła 268 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 9,3 proc.

Po wynikach 5,28 proc. stracił Getback. W poniedziałek rano spółka podała, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kwartale 2017 roku wyniósł 69,6 mln zł, a na zamknięciu akcje zniżkowały o 3,7 proc.

Najmocniej na rynku, o 10,77 proc., spadł kurs spółki WDX. Opublikowane w poniedziałek wieczorem szacunkowe wyniki wskazują na spadek zysku netto grupy w III kwartale o 35 proc. rdr do 1,4 mln zł.

Z kolei kurs ABC Data wzrósł o 1,51 proc. Kilka minut przed zamknięciem poniedziałkowej sesji spółka podała, że w III kwartale 2017 roku miała 9,2 mln zł zysku netto.

O 0,59 proc. wzrósł też kurs AmRestu. Grupa szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w III kwartale 2017 roku wyniosły 1,356 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 17,1 proc. w złotych i 18 proc. rdr w walutach lokalnych.

PAP Biznes, MW