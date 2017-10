Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Produkcja węgla JSW w III kwartale 2017 r. wyniosła 3,54 mln ton wobec 4,10 mln ton rok wcześniej i 3,78 mln ton w II kwartale - podała spółka w komunikacie. Produkcja węgla koksowego spadła do 2,55 mln ton z 2,85 mln ton rok wcześniej, a węgla energetycznego spadła do 0,99 mln ton z 1,24 mln ton przed rokiem.

Krynica Vitamin spodziewa się skokowego wzrostu przychodów w drugim półroczu 2017 r. Kolejny, 2018 rok powinien przynieść również poprawę marży - poinformował PAP Biznes prezes Piotr Czachorowski. Spółka przeznaczyła w tym roku na inwestycje do 5 mln zł, wydatki w roku 2018 nie powinny być wyższe.

Libet, producent kostki brukowej, rozważa refinansowanie zadłużenia - poinformował na wtorkowej konferencji członek zarządu spółki Ireneusz Gronostaj. Firma nie wyklucza emisji obligacji. Firma do końca roku przygotuje strategię rozwoju do 2022 r., w której położy nacisk m.in. na dalszą ekspansję terytorialną, akwizycje zakładów produkcyjnych i rozwój e-commerce - powiedział prezes Libetu Thomas Lehmann. Libet, producent kostki brukowej, przewiduje, że w 2017 r. nie zwiększy istotnie sprzedaży ubiegłorocznej. Jednak już w 2018 roku przychody mają zauważalnie wzrosnąć - poinformowali przedstawiciele spółki.

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży na łącznie 3.041.520 akcji - podała spółka w komunikacie. Wezwanie dotyczyło skupu 537.170 akcji własnych, co oznacza, że zapisy zostaną objęte redukcją.

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, by wartość nominalna pojedynczej emitowanej obligacji podporządkowanej we wszystkich kolejnych emisjach banków wynosiła co najmniej 400.000 zł - poinformowała Komisja w komunikacie.