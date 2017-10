6% PKB i koniec dyskusji - więcej nie ma

Od 1 stycznia 2018 r. środki na ochronę zdrowia będą stopniowo rosły, osiągając w 2025 r. poziom 6 proc. PKB - zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który we wtorek przyjął rząd

W 2018 r. na ochronę zdrowia ma być przeznaczone 4,67 proc. PKB; a rok później 4,86 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać także w kolejnych latach: w 2020 r. - 5,03 proc, w 2021 r. - 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. - 5,6 proc., a w 2024 - 5,8 proc. Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 r.

Projekt przygotowało ministerstwo zdrowia. Jak podkreśla w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, spodziewa się, że jego uchwalenie przełoży się na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, o którym premier Beata Szydło mówiła w expos.

Dzięki zwiększeniu nakładów publicznych na finansowanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, NFZ będzie mógł zakontraktować większą ich liczbę. Oznacza to, że czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne skróci się, a w efekcie jakość opieki zdrowotnej w publicznym systemie służby zdrowia poprawi się - głosi komunikat.

Podkreślono w nim, że w Polsce obywatele mają poważny problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych, który od wielu lat spowodowany jest niskimi wydatkami publicznymi na ochronę zdrowia.

Przytoczono dane z raportu OECD z 2016 r., według których w Polsce czas oczekiwania na świadczenia medyczne w 2015 r. był rekordowo długi - np. na operacje zaćmy trzeba było czekać 400 dni (w Holandii - 40 dni, w Hiszpanii i Finlandii - ok. 100 dni), na wymianę stawu biodrowego ponad 365 dni (w Holandii - 40 dni, na Węgrzech i w Hiszpanii - ok. 150 dni), stawu kolanowego - ponad 400 dni (w Holandii - 30 dni, w Portugalii - 200 dni).

Dlatego założono, że dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na finansowanie tych świadczeń, na które czeka się szczególnie długo. Inne zakresy świadczeń, na które dodatkowe środki zostaną skierowane - to przede wszystkim te, które wynikają z analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeństwa określonej w mapach potrzeb zdrowotnych, a także te związane z zapewnieniem szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku - podkreślono.

Z raportu OECD z 2016 r. wynika także, że kraje rozwinięte przeznaczają na ochronę zdrowia średnio 6,7 proc. PKB. W Polsce w 2015 r. było to 4,5 proc. PKB. Z takim wskaźnikiem zajmowaliśmy jedno z ostatnich miejsc. Mniej pieniędzy publicznych niż Polska, wśród państw OECD, na ochronę zdrowia przeznaczały tylko takie państwa jak: Litwa (4,4 proc. PKB), Korea Południowa i Turcja (4 proc. PKB), Łotwa (3,4 proc. PKB) oraz Meksyk (3 proc. PKB) - przypomniano w komunikacie.

Od 2 października trwa protest lekarzy rezydentów, domagających się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia - do 6,8 proc. PKB w ciagu trzech lat. We wtorek przedstawiciele rezydentów mówili, że nie godzą się na propozycję rządu.

Osiągnięcie 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2025 r. jest propozycją poniżającą pacjenta - uznali medycy z Płocka, którzy we wtorek dołączyli do protestu. Obecnie protesty głodowe trwają w Warszawie, Szczecinie, Lesznie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Płocku. We wtorek głodowały łącznie 72 osoby.

Z kolei środa w Małopolsce ma być dniem „Dniem Solidarności Lekarzy Małopolskich z Głodującymi”.

Jak podkreśla zarząd tamtejszego OZZL, każdy lekarz podejmie we własnym sumieniu decyzje o formie wsparcia protestujących; ponieważ wielu lekarzy zdeklarowało absencję w pracy, nazwano go „dniem bez lekarza”.

We wtorek rano premier Beata Szydło w rozmowie w TVN24 przekonywała, że rząd wywiązuje się ze wszystkich tych postulatów, których oczekują dzisiaj rezydenci - nakłady na zdrowie będą rosły, zaplanowano podwyżki.

Powiedzieliśmy tak: słuchamy uważnie, co państwo do nas mówicie. Powiedzieliście, że chcecie zwiększenia nakładów na służbę zdrowia - dzisiaj na rządzie będzie projekt ustawy gwarantującej 6 proc. PKB na służbę zdrowia w ciągu kilku lat” - wskazała. „Zwiększenie wynagrodzeń rezydentów - jest przygotowane przez ministra Konstantego Radziwiłła rozporządzenie, które takie podwyżki przewiduje. Zwiększenie wynagrodzeń dla innych zawodów medycznych - jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - wyliczała szefowa rządu.

Premier powiedziała, że „nie znajduje podstaw do protestu” rezydentów. W rozmowie ze mną rezydenci pokazali trzy postulaty: zwiększenie nakładów na służbę zdrowia - jest, zwiększenie ich wynagrodzeń - jest, i przyjrzenie się wynagrodzeniom innych grup zawodowych - wszystko to jest. Trzeba usiąść do stołu - stwierdziła.

Budżet ma określone możliwości. Tak trzeba na to patrzeć. 6 proc. PKB to duża kwota - podkreśliła szefowa rządu.

PAP, MW