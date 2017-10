MSWiA: "Wyborcza" znowu pisze nieprawdę

Nie brakuje pieniędzy na odbudowę domów po sierpniowych nawałnicach, a za ewentualne opóźnienia w wypłatach odpowiadają gminy - poinformowało we wtorek MSWiA. Zaznaczono, że niektóre samorządy wciąż nie rozdysponowały całości kwoty, o którą wnioskowały

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało, że województwu pomorskiemu na odbudowę zniszczeń rząd przekazał 20,5 mln. Tamtejsza gmina Brusy ma ciągle na koncie ponad 1,3 mln zł, gmina Chojnice - ponad 500 tys. zł, a gmina Sulęczyno - 360 tys. zł - podało ministerstwo.

W przypadku woj. kujawsko-pomorskiego - poinformowało MSWiA - rząd przekazał ponad 52 mln zł, z czego gminy rozdysponowały wśród poszkodowanych niemal 38,5 mln zł, a prawie 14 mln zł pozostało na kontach samorządów. Rząd przekazał też ponad 34,5 mln zł do woj. wielkopolskiego - tamtejsze gminy ciągle mają na kontach ponad 9 mln zł (przekazały rodzinom 25 mln zł).

MSWiA przypomniało, że to gminy po wydaniu decyzji o wysokości przyznanej pomocy finansowej rozdysponowują pieniądze między poszczególne rodziny i to samorządy szacowały wielkość strat po nawałnicach.

Z informacji przekazanych przez wojewodów wynika nawet, że niektóry gminy zwracają do wojewodów środki finansowe, o które same wnioskowały - podano w komunikacie. Sugerowanie, że to rząd zwleka z pomocą, jest nieprawdziwe i krzywdzące, ponieważ za opóźnienia odpowiadają gminy_ - podkreśliło MSWiA.

Resort w komunikacie odniósł się do artykułu „Śmiechu warte, co przyznali”, który ukazał się we wtorkowej „Gazecie Wyborczej”.

Wyjaśniamy, że nie jest prawdą jakoby brakowało środków na odbudowę budynków zniszczonych w sierpniowych nawałnicach. „Gazeta Wyborcza” po raz kolejny mija się z prawdą i wprowadza czytelników w błąd, sugerując, że rząd nie pomaga osobom poszkodowanym w nawałnicach - podkreśliło MSWiA.

W wyniku sierpniowych nawałnic zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki z obozu w Suszku. Poszkodowane zostały 62 osoby, w tym 23 strażaków. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to budynki mieszkalne. Ogromne szkody nawałnice wyrządziły w lasach. Z szacunków Lasów Państwowych wynika, że straty wyniosły 7,7 mln m sześc. powalonych drzew oraz 38 tys. ha zniszczonych lasów. W akcji ratunkowej i pomocowej brało udział 149 jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i 1534 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

PAP, MW