Najmniejsze mieszkania jednak trochę większe

Minimalna wielkość mieszkania będzie wynosiła 25 m kw., a nie tak jak teraz - 24,1 m kw. - mówił we wtorek wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma trafić do podpisu szefa MIB na początku listopada br.

We wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury Żuchowski przedstawił informację nt. projektu nowelizacji rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projektowane zmiany - jak tłumaczył wiceminister - określają standard projektowania budynków. Wskazał, że dotychczasowe przepisy dot. warunków technicznych zabudowy są „archaiczne” i chodzi o to, żeby „uwolnić budownictwo” zwłaszcza od zbędnych przepisów.

Żuchowski zwrócił także uwagę, że w projektowanym rozporządzeniu znalazły się odstępstwa od przepisów. Jednak - jak podkreślił - „zależy na tym, żeby w przyszłości forma przepisów było na tyle opracowana, żeby tych odstępstw - z punktu widzenia nowych inwestycji - nie było”. „Żebyśmy ustanowili standard: +budynek nowy to taki standard i koniec+” - tłumaczył.

Dodał, że w kwestii budynków istniejących będzie możliwość pewnego rodzaju interpretacji prawa, z uwagi na fakt, że tkanka pierwotna powstała w innym czasie historycznym. „Myślę, że do tego będziemy zmierzali, bo dzisiaj wniosków o odstępstwa wpływa około 400 miesięcznie” - mówił.

W projekcie zaproponowano zmiany wymagań dotyczące mieszkań. Dotąd przepisy zobowiązywały do zapewnienia odpowiednich podłączeń w pomieszczeniach, np. podłączenie na pralkę musiało znajdować się w łazience. „Regulujemy te przepisy” - powiedział wiceminister. Dodał, że rozporządzenie wprowadza możliwość zastosowania aneksu kuchennego w pokoju, co do tej pory było niezgodne z prawem.

Projektowane przepisy wprowadzają także minimalną wielkość mieszkania - będzie to 25 metrów kwadratowych. Jak tłumaczył wiceminister, zniesione zostają także obowiązujące dotąd minimalne powierzchnie poszczególnych pomieszczeń w lokalach. Aranżacja - jak tłumaczył Żuchowski - pozostaje w kwestii architekta. „Jeżeli ktoś chce mieć jeden pokój i wannę na środku, to niech sobie zrobi wannę na środku. Jeżeli chce mieć większą kuchnię, mniejszą toaletę - to niech sobie to zaaranżuje. Minimalna powierzchnia mieszkania ma wynosić 25 m kw” - wyjaśnił.

Projekt wprowadza także zmianę dotyczącą tego, że realizacja inwestycji ma się odbywać w określonej odległości od granicy działki, na której się znajduje, a nie tak jak to było - w określonej odległości od działki sąsiedniej.

Projektowane przepisy zmniejszają także odległość od lasu, w jakiej można będzie budować. „Konsultując to ze strażą pożarną, z Lasami Państwowymi ustaliliśmy, że tę odległość zmniejszymy z 12 metrów do ośmiu” - poinformował wiceminister.

Rozporządzenie wprowadzi też definicję parkingu.

Rozporządzenie zmniejszy też szerokość miejsca postojowego. „Dzisiaj mamy 2-3 m, a po zmianach będzie to 2,5 m” - wyjaśnił. Będzie to dotyczyło zarówno miejsc w garażach wielostanowiskowych, jak i parkingów przed marketami.

Projektowane przepisy uregulują także odległość dla pojazdów prowadzonych przez osoby niepełnosprawne. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych będą mogły być umieszczone bezpośrednio przy budynku, bez zachowania jakiejkolwiek odległości (od okien budynku).

Jak mówił wiceminister, prace nad tym rozporządzeniem trwały ok. 5 miesięcy. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych w maju 2016 roku. W czerwcu 2017 roku projekt został przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej. Żaden z krajów członkowskich nie wniósł do tego projektu uwag. Jak poinformował Żuchowski, przepisy mają być gotowe do podpisu przez ministra infrastruktury i budownictwa na początku listopada. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. (PAP)