Królewskie rezydencje - za darmo

Już po raz 6. przez cały listopad będzie można skorzystać z bezpłatnych lekcji, warsztatów, pokazów czy spacerów tematycznych na Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienkach Królewskich, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także Zamku Królewskim na Wawelu.

Inicjatorem „Darmowego listopada” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak poinformowało MKiDN, Zamek Królewski w Warszawie oferuje uczniom na wszystkich etapach edukacji bezpłatne lekcje muzealne, których tematyką będzie życie codzienne i odświętne na dworze królewskim.

„Rezydencja królewska była miejscem, gdzie kwitło życie dworskie i artystyczne, odbywały się wystawne gale i przyjęcia, podejmowano ambasadorów i posłów, zapadały najważniejsze decyzje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej monarchii polsko-litewskiej. Z drugiej zaś strony na dworze królewskim pracowało kilkuset służących i rzemieślników, którzy codziennie starali się sprostać licznym obowiązkom i pomóc władzy w wypełnianiu jego powinności” - przypomina resort kultury. W związku z tym tematy muzealnych lekcji będą nawiązywać do tych dwóch - funkcjonujących w Zamku Królewskim - światów.

Poza tym na Zamku Królewskim w Warszawie możliwy będzie m.in. bezpłatny wstęp do Apartamentów Wielkiego i Królewskiego, Galerii Lanckorońskich, gdzie podziwiać można np. obrazy Rembrandta - Uczony przy pulpicie i Dziewczyna w ramie obrazu oraz Galerii Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej. Będzie można też obejrzeć wystawę multimedialną pt. „Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego”.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaplanowało w sumie 200 lekcji, warsztatów i spacerów tematycznych. „Tematy spotkań będą wybierane na bieżąco, tak by dopasować go do indywidualnych potrzeb grupy” - podkreśla MKiDN.

W ramach darmowego listopada Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało zwiedzanie, finisaż wystawy, oprowadzanie po wystawie poświęconej nadwornemu malarzowi Stanisława Augusta - Janowi Bogumiłowi Plerschowi, lekcje, warsztaty dla rodzin, pokazy w Królewskiej Formierni, a także wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni.

Z kolei Zamek Królewski na Wawelu przeprowadzi 100 bezpłatnych lekcji i warsztatów muzealnych na różne tematy. Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się m.in. z historią Wawelu, a także codziennym życiem, tańcem i muzyką na wawelskim dworze. W każdej lekcji będzie mogła wziąć udział 30-osobowa grupa.

PAP/ as/