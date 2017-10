Darmowa komunikacja miejska. Na chwilę

1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, komunikacja miejska w aglomeracji katowickiej będzie darmowa. Bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach zapewnia zarówno największy organizator komunikacji w regionie - KZK GOP - jak i przewoźnicy w Tychach i Jaworznie.

„W środę, 1 listopada, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować wszystkimi liniami KZK GOP bezpłatnie. Tego dnia z reguły będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w soboty, z uwzględnieniem wyjątków” - poinformowała w środę rzeczniczka Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Anna Koteras.

W dniu Wszystkich Świętych oraz dzień wcześniej, we wtorek 31 października, w komunikacji miejskiej wprowadzone będą zmiany, które mają ułatwić pasażerom dojazd do cmentarzy. Autobusy i tramwaje jeździć będą częściej, uruchamiane są dodatkowe linie, a na niektórych pojawią się dodatkowe autobusy.

31 października obowiązywać będą rozkłady jazdy na dni robocze-szkolne, a ponadto uruchomionych zostanie 10 specjalnych linii autobusowych dojeżdżających w pobliże cmentarzy - takie linie będą oznaczone literą C i kolejnymi numerami. Kursować będą w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Będzinie, Chorzowie i Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Knurowie oraz Czeladzi.

1 listopada nadal kursować będą linie dodatkowe, natomiast na regularnych liniach obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty - z wyjątkami, opisanymi m.in. na stronie internetowej KZK GOP.

KZK GOP to największy organizator komunikacji miejskiej w kraju - tworzy go blisko 30 gmin; obsługuje teren o powierzchni 1,8 tys. km kw. zamieszkany przez ok. 2 mln ludzi. Z transportu publicznego organizowanego przez Związek codziennie korzysta blisko milion pasażerów.

Również w miastach, które nie należą do KZK GOP - Jaworznie i Tychach - komunikacja w dniu Wszystkich Świętych będzie bezpłatna na wszystkich liniach.

„Zachęcamy mieszkańców do pozostawienia własnych samochodów i wybrania podróży komunikacją miejską. Mniejsza liczba pojazdów indywidualnych na drogach zdecydowanie usprawni dojazd do cmentarzy” - wskazują przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie. W tym mieście bezpłatne przejazdy 1 listopada są wpisane w obowiązującą taryfę. W Tychach decyzję o darmowej komunikacji podjął prezydent miasta.

