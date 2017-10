Przeszło ¼ pieniędzy z reklam Amber Gold trafiła do Agory

Ponad 45,6 mln zł w latach 2009-2012 wydał Amber Gold na reklamę – wynika z wyliczenia Tygodnika Wprost. Z tego prawie 12, 5 mln zł trafiło do Agory lub związanych z nią spółek

Największa część wydatków Amber Gold na reklamę stanowiły nakłady na promocję w dziennikach. Na ten cel spółka wydała ok. 25 mln zł. Największą pozycję stanowią wydatki na reklamę w dziennikach Agory, a więc głównie w Gazecie Wyborczej. Na ten cel Amber Gold wydał prawie 9,2 mln zł. Niewiele mniej, bo ponad 7,3 mln zł trafiły do dzienników wydawanych przez Polska Press.

Dodatkowo Amber Gold wydawał pieniądze na reklamę zewnętrzną – część popłynęła do firmy AMS, spółki zależnej Agory (prawie 2,8 mln zł). No i co nieco trafiło do rozgłośni należących do Agory (łącznie niespełna 500 tys. zł).

Nieco inaczej wyglądał podział wydatków reklamowych w przypadku OLT. Tu największą część z ponad 50 mln zł – jak wyliczył Wprost – wydano na reklamy telewizyjne. Poszło na to 17,3 mln zł.

Na dzienniki OLT wydał 14,3 mln zł. Agora dostała z tego prawie 4 mln zł, co dało jej trzecie miejsce – po Presspublice z wydatkami ponad 4 mln zł oraz Polska Press (dzienniki tej grupy dostały ponad 5 mln zł).

Agora dostała także pieniądze na reklamę w magazynach (niespełna 300 tys. zł) i rozgłośniach (433 tys. zł).

MS, Wprost.pl