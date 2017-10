Mandat za patrzenie na komórkę

Honolulu wprowadza przepis, który ma ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych wśród pieszych. Prawo zakazuje patrzenia w telefony komórkowe podczas przechodzenia przez jezdnię – informuje portal FoxNews.

Przechodząc przez jezdnię nie będzie można wysyłać SMSów czy być aktywnym na portalach społecznościowych. Pieszy, który złamie prawo zapłaci mandat: pierwszy w wysokości od 15 do 35 dolarów, a jeśli w ciągu roku zostanie ponownie przyłapany, to zapłaci już od 35 dolarów do 75 dolarów. Kara za każde następne złamanie zakazu może wynieść 99 dolarów czyli 350 zł.

Stolica Hawajów to pierwsze tak duże miasto, które wprowadza ten zakaz aby zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wśród pieszych. Ze statystyk wynika bowiem, że w 2016 r. ponad 10 proc. wszystkich wypadków - wśród pieszych patrzących na urządzenia mobilne - w USA , miało miejsce właśnie w Honolulu.