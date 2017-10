Fundusze norweskie na nowych zasadach

Trzecia edycja funduszy norweskich to 809 mln euro, z tego na priorytet społeczeństwa obywatelskiego przekazane będzie 53 mln euro – powiedział w środę na konferencji prasowej wicepremier i minister kultury Piotr Gliński

Wbrew różnym komentarzom udało nam się sprawnie doprowadzić do finału negocjacji ws. Funduszy Norweskich – ocenił premier Gliński. Rozmowy zwłaszcza w sprawie „Społeczeństwa Obywatelskiego„ były trudne, ale po wielu rozmowach udało się i tu chciałbym bardzo podziękować ambasadzie Norwegii, która bardzo pomogła w rokowaniach. Te przedłużające się rozmowy były związane z sytuacją polityczną w trakcie norweskich wyborów parlamentarnych, ale już po wyborach dość płynnie sfinalizowaliśmy rozmowy, za co bardzo dziękuję panu ambasadorowi. Teraz trzeba jak najszybciej zakontraktować te środki – dodał premier Gliński.

Na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego otrzymujemy największą kwotę spośród państw, które uczestniczą w tych mechanizmach. Kwota wzrosła z 40 mln euro do 53 mln euro. W tym są środki na walkę ze smogiem i o czyste powietrze. Będą też obszary związane ze zdrowiem, wymiarem sprawiedliwości.

Poza wsparciem społeczeństwa obywatelskiego nasz kraj otrzyma jeszcze 756,3 mln euro. Zdaniem przedstawicieli ministerstwa dotychczas środki na Priorytet Społeczeństwo Obywatelskie były źle i niesprawiedliwie rozdzielane.

Wadę zarządzania w poprzednich Perspektywach zauważyliśmy, że połowa środków trafiała do NGO na terytorium województwa mazowieckiego. W trzech konkursach tematycznych województwo opolskie dostało tylko 3 dotacje, świętokrzyskie tylko 4. Naszym zdaniem poprzednie zarządzanie w jakiś sposób dyskredytowało organizacje NGO, które działały poza Warszawą. Stąd też postulat słabej regionalizacji postawiliśmy jako jeden z ważniejszych postulatów w negocjacjach nowego rozdania. A warto wspierać te inne organizacje pozarządowe – ocenił Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aby zrealizować ten postulat ulepszonej regionalizacji środków ministerstwo wynegocjowało z państwami-darczyńcami stworzenie dwóch funduszy, zamiast jednego. Fundusz Ogólnopolski obejmie 56 proc. Środków przyznanych na cele tego Priorytetu, co oznacza 30 mln euro, oraz Fundusz Regionalny, który otrzyma 44 proc. środków, co daje kwotę 23 mln euro. To będą nowi Operatorzy tych funduszy.

To bardzo ważne osiągnięcie tych negocjacji, te dwa fundusze – ocenia Kaczmarczyk. Polska jest największym beneficjentem, ale i największym krajem spośród beneficjentów. Nawet po podziale na dwa fundusze i tak fundusze są większe niż w innych państwach – dodaje.

Najważniejszą zmianą będzie otwarty konkurs na operatora tych funduszy, do którego będą mogły przystąpić organizacje, które do tej pory nie miały na to szans, a które mają ciekawe programy lokalne. Jedna organizacja nie będzie mogła zostać Operatorem funduszu. Warunkiem przystąpienia do konkursu na Operatora jest zrzeszenie się w formę konsorcjum z przynajmniej jeszcze jedną fundacją. Taki model ma zapewnić uczciwość i transparentność w zarządzaniu funduszami, której – zdaniem ministerstwa – do tej pory bardzo brakowało. Fundusz, który będzie zarządzany przez konsorcjum organizacji z różnych terenów Polski sprawi, że będzie fundacjom regionalnym bliżej do tych funduszy.

Nawet średniej wielkości organizacje będą miały szansę i znaczenie. Ileś organizacji mających doświadczenie potrzebne jest już w Polsce i będą mogły rywalizować. Organizacje bez doświadczenia nie będą mogły startować na Operatora Funduszy. Liczyć się będzie też najlepszy pomysł na regionalizację zarządzania środkami – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Dep. Społeczeństwa obywatelskiego w KPRM.

Negocjacje ws. trzeciej edycji Funduszy Norweskich Kwieciński zakończył podczas poniedziałkowej wizyty w Oslo. Jak podkreślił we wtorek w rozmowie z PAP i IAR, nasz kraj, podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem środków z funduszy norweskich. Trzecia edycja Funduszy dla Polski obejmuje lata 2014-2021.

Norwegia, jako kraj spoza UE, ale należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc korzystający ze wspólnego unijnego rynku, poprzez Fundusze Norweskie pomaga niwelować różnice gospodarcze i społeczne w Europie.