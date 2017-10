Podróżuj, baw się, szanuj Rzym

„Podróżuj, baw się, szanuj”- to hasło kampanii edukacyjnej zainaugurowanej przez władze Rzymu i skierowanej do zagranicznych turystów. Jej celem jest wyrobienie dobrych manier w zwiedzających Wieczne Miasto, gdzie często dochodzi do różnych wybryków.

Pierwsze krótkie filmy trafiły do Internetu i będą do końca roku rozpowszechniane przez media społecznościowe w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i Francji, a zatem w krajach, z których pochodzi większość gości we włoskiej stolicy.

Zaprezentowano w nich przykłady nacechowanych szacunkiem zachowań w obliczu piękna i historycznych walorów zabytków w Rzymie, przedstawionym jako miejsce jedyne w swoim rodzaju.

Przypomina się turystom o nakazie odpowiedzialnego postępowania, troski o przyrodę, o arcydzieła architektury i sztuki. To zaś oznacza, wyjaśniono, że nie można urządzać pikników na Schodach Hiszpańskich, kąpać się w fontannie di Trevi, wdrapywać się na pomniki.

Hasło kampanii nawiązuje do motta obchodzonego właśnie Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki, który został ogłoszony przez ONZ.

Celem twórców kampanii z zarządu miasta na Kapitolu jest osiągnięcie liczby 600 tysięcy wyświetleń.

„Niestety w obliczu coraz bardziej masowej turystyki nasilają się też zachowania nie do przyjęcia w naszych miejscach nieporównywalnego z niczym piękna”- powiedział Adriano Meloni z zarządu Rzymu.

Stołeczny dziennik „La Repubblica” komentując kampanię dodał, że tak jak turyści muszą szanować miasto, tak i miasto musi ich szanować. A to znaczy, że musi im zapewnić warunki zwiedzania i poziom usług na miarę europejskiej metropolii.

PAP/ as/