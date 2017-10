Rafalska: mamy rynek pracownika

Nikt dzisiaj w Polsce nie ma najmniejszej wątpliwości, że mamy rynek pracownika - powiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wskazując, że na koniec września bezrobocie wyniosło 6,8 proc.

Spada nam liczba osób bezrobotnych, poprawiają się wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn. To, co cieszy - wzrasta zainteresowanie zatrudnieniem osób z grupy 50 plus, ale spada też bezrobocie wśród osób młodych, do 30. roku życia. Jak do tego dodamy jeszcze, że rosną wynagrodzenia, to nikt dzisiaj w Polsce nie ma najmniejszej wątpliwości, że mamy rynek pracownika - powiedziała Rafalska.