Portoryko: Dwuosobowa firma pokonała Elona Muska

Elon Musk chciał być głównym dostawcą energii na zniszczone przez żywioły Portoryko, jednak został pokonany - i to przez bardzo małą firmę.

Przypomnijmy - Huragan Maria wywołał wielomilionowe straty dla Puerto Rico (Portoryko) a 34 osoby zginęły w wyniku uderzenia żywiołu. Skutki są wciąż odczuwane ponieważ populacja wysp wynosząca 3,4 miliony pozostaje bez dostępu do czystej wody, żywności i opieki medycznej. Kluczowym problemem jest też brak prądu. Z tego powodu Elon Musk stwierdził, iż jest w stanie doprowadzić na wyspę prąd. Jak? Elementem wsparcia miała być jego firma Tesla specjalizująca się w projektach z wykorzystaniem energii (firma jest jednym z pionierów elektromobilności). Ricardo Rossello, gubernator Portoryko, poinformował, iż rozmawiał z Muskiem na temat dostaw prądu na wyspę, a energia miała mieć charakter odnawialny i ekologiczny.

Nic z tego jednak nie wyszło, bowiem firma Tesla została pokonana - to firma Whitefish Energy podpisała z Portoryko wart 300 mln dolarów kontrakt na dostawę energii. To dziwny wybór, bowiem firma nie ma jakiegokolwiek doświadczenia w dostawach energii - przed podpisaniem kontraktu z władzami wyspy firma zatrudniała tylko dwie osoby.

Kontrakt budzi liczne wątpliwości, bowiem wyspa miała możliwość zawrzeć o wiele tańsze umowy wzajemne z doświadczonymi dostawcami. Tego typu umowy pomogły odzyskać dostęp do energii przez regiony dotknięte huraganami w Teksasie i Florydzie. Wątpliwości publicznie zgłasza dyrektorka z Departamentu Energii USA Susan F. Tierney:

Faktem jest, że są liczne podmioty doświadczone w dostawach energii do regionów dotkniętych katastrofami naturalnymi i oferujące korzystne umowy wzajemne a mimo to umowa trafia do Whitefish? Drapię się po głowie w zastanowieniu jak do tego doszło, jaki to ma sens.