100 mln złotych na rozwój biur handlowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma zostać dokapitalizowana kwotą 100 mln zł. Pieniądze te mają być wykorzystane na rozruch sieci zagranicznych biur handlowych PAIH - powiedział prezes Agencji Tomasz Pisula. Dodał, że Agencja chce do końca 2018 r. uruchomić większość tych placówek.

W czwartek o godz. 20.30 w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie projektu nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej. „Jednym z jej elementów, najmniejszym, ale dla nas bardzo istotnym, jest dokapitalizowanie naszej Agencji kwotą 100 mln zł” - wskazał szef PAIH podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.

Te pieniądze, jak podkreślił, mają zostać wykorzystane na „rozruch i zapewnienie środków obrotowych dla sieci biur handlowych PAIH, które właśnie teraz otwieramy”.

„Naszym zamierzeniem jest to, aby przyspieszyć prace nad siecią zagranicznych biur handlowych. Zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju mamy dysponować siecią ok. 70 biur do końca 2019 r.” - powiedział.

Zaznaczył jednak, że PAIH chce przyspieszyć proces uruchamiania tych placówek. „Mam nadzieję, że przy wykorzystaniu tych środków mniej więcej 2/3 tych biur handlowych uruchomimy już do końca przyszłego roku. Tak, żeby polscy przedsiębiorcy mogli jak najszybciej z nich korzystać” - wskazał.

W ocenie Pisuli sytuacja rynkowa jest bardzo dobra. „Polskie firmy nie mają żadnego problemu, żeby sprzedawać na rynkach państw trzecich. My chcemy im dostarczyć wiedzę w tym kluczowym dla nich momencie, gdzie będą oni mogli tę koniunkturę wykorzystać z największym pożytkiem dla siebie i dla polskiej gospodarki” - podkreślił. I dodał: „Chcemy za te pieniądze kupić czas i przyspieszyć nasze prace”. (PAP)