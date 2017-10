KZN: mamy ponad 700 nieruchomości pod nowe mieszkania

Mamy ponad 700 nieruchomości, które gminy wskazały pod zabudowę mieszkaniową w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski

Żuchowski poinformował, że mamy ponad 700 nieruchomości, które z punktu widzenia gmin zostały wskazane (…) na lokalizację mieszkań. Jesteśmy na etapie rozmów z kilkunastoma gminami, jeśli chodzi już o konkretne lokalizacje. Myślę, że w najbliższym czasie uda nam się zawrzeć stosowne porozumienia z konkretnymi samorządami na budowę mieszkań - dodał.

Powiedział, że MIB wystąpił także m.in. do Poczty Polskiej oraz PKP SA, w zakresie jeśli pytania o grunty, którymi dysponują te dwa podmioty, które mogłyby zostać wykorzystane na cele mieszkaniowe.

Jesteśmy w fazie końcowych uzgodnień, jeśli chodzi o możliwości wykorzystania tych gruntów, również budynków zabudowanych na cele mieszkaniowe - dodał.

Jak przypomniał Żuchowski, ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie 11 września br. Tłumaczył, że ustawa daje szereg instrumentów, narzędzi prawnych, które pozwalają skutecznie dysponować nieruchomościami oraz wykorzystywać je na cele mieszkaniowe.

Mamy półtora miesiąca od wejścia w życie ustawy. Jesteśmy w fazie organizacyjnej Krajowego Zasobu Nieruchomości - przypomniał wiceminister. Jesteśmy na etapie całego przygotowania oprzyrządowania technicznego do funkcjonowania tego podmiotu. Ruszyły nabory na konkretne etaty pracownicze, a więc specjalistów, którzy będą tymi nieruchomościami we właściwy sposób zawiadywali z punktu widzenia analitycznego. Mamy niezbędne oprzyrządowania prawne - poinformował Żuchowski.

Jak dodał, żeby umożliwić jednolity przekaz informacji też w wersjach cyfrowych, wydano rozporządzenie, które określa standard przekazywania informacji. Dzięki temu - jak tłumaczył - wszystkie dokumenty dotyczące gruntów przekazywane do KZN mają być spójne.

Wiceszef MIB przypomniał, że zgodnie z przepisami w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, samorządy posiadające grunty Skarbu Państwa są zobowiązane przekazać informację o tych gruntach, jeśli dotyczy to gruntów w granicach administracyjnych miast. Jeśli chodzi o tereny wiejskie to mają czas do 80 dni - wskazał. Później informację o tych gruntach będą weryfikować wojewodowie - oni mają na to 30 dni.

Żuchowski ocenił, że pierwsze informacje dot. gruntów będą spływały do KZN po 11 listopada br.

Powiedział, że wszystkie nieruchomości zostaną przeanalizowane pod katem lokalizacji, potencjału, dostaw mediów, uzbrojenia komunikacyjnego działek, co umożliwi uruchomienie przetargów.

Zapowiedział, że pierwsze przetargi odbędą się na początku przyszłego roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności formalno-prawnych dla tych nieruchomości. Zależy też na tym, żeby te nieruchomości nie były obarczone żadnymi wadami fizycznymi ani prawnymi - podkreślił.

Żuchowski powiedział, że resort zwrócił się do wojewodów, by rozpowszechnili informacje ws. przekazywania gruntów wśród samorządowców, przede wszystkim wśród gmin.

Wiceminister przypomniał, że w ramach dodatkowej pomocy dla samorządów, obywateli i przedsiębiorców powstała strona internetowa Krajowego Zasobu Nieruchomości, gdzie można wyszukać potrzebne informacje dot. zasobu.

W ramach konsultacji publicznych - jak dodał - w całej Polsce odbywają się też spotkania informacyjne o KZN. Część z nich już się odbyła (m.in. w woj. kujawsko-pomorskim, opolski, świętokrzyskim), a część odbędzie się w najbliższym czasie (m.in. woj. śląskie, podkarpackie, zachodniopomorskie).

Wiceminister poinformował, że w najbliższym czasie na stronie internetowej resortu pojawią się ankiety dotyczące KZN.

Jak dowiedziała się PAP, ankiety zostaną opublikowane na stronie MIB jeszcze w czwartek. Pierwsza z nich jest skierowana do potencjalnych najemców, którzy będą mogli wskazać swoje preferencje mieszkaniowe, np. jakiej wielkości lokalem są zainteresowani. Kolejna jest kierowana do gmin oraz samorządów ws. ich potrzeb mieszkaniowych. Ostatnia dotyczy współpracy KZN z inwestorami.

PAP, mw