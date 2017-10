Rekordowe wyniki Lotosu

Trzeci kwartał okazał się rewelacyjny dla gdyńskiego koncernu paliwowego.

W 3 kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 6 263 mln zł wobec 5 660 mln w 3 kw. 2016 r. (+ 10,6 proc.) W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa Lotos wygenerowała blisko 2,3 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o + 32 proc. względem 2016 r., z czego na segment produkcji i handlu przypadło ponad 1,6 mld zł, a na segment wydobywczy ponad 0,6 mld zł.

W 3 kw. 2017 spółka osiągnęła zysk EBITDA wg LIFO na poziomie 926 mln zł, co oznacza wzrost +38 proc. względem analogicznego kwartału 2016 r. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 768 mln zł, a więc zwiększył się o + 85 proc. względem 3 kw. 2016 r., a skonsolidowany zysk netto osiągnął 619 mln zł, co stanowi wzrost o +63 proc. względem 3 kw. 2016 i aż o +292 proc. względem 2 kw. 2017 r.

We wrześniu spółka zanotowała historyczny rekord modelowej marży rafineryjnej, która wyniosła 10,4 USD na baryłkę. W 3 kw. 2017 marża ukształtowała się na poziomie 8,57 USD/bbl, czyli wzrosła w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego wzrostu o 42 proc. W minionym kwartale rafineria Lotosu pracowała bez zakłóceń, a przerób ropy osiągnął rekordowy poziom 2 784 tys. ton. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku przerób ropy wyniósł 6 926 tys. ton. Także wynik segmentu wydobywczego poprawił się wobec 3 kw. 2016 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 256 mln zł, względem 245 mln zł r/r (+4,3 proc.). Wynik na poziomie operacyjnym EBITDA wyniósł 168,1 mln zł w stosunku do 117 mln zł r/r. Rezultatom segmentu sprzyjał wzrost ceny ropy i gazu ziemnego oraz wzrost wolumenu sprzedaży Lotos Norge. Natomiast negatywny wpływ na wynik finansowy segmentu miała deprecjacja USD.

W segmencie produkcji i handlu zysk EBITDA wg LIFO w 3 kwartale br. wyniósł 750,4 mln zł w stosunku do 525 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. (+43 proc.). Sprzedaż olejów napędowych wzrosła r/r o 9.4 proc. z 1,3 mln ton (3 kw. 2016 r.) do 1,5 mln ton (3 kw. 2017 r.)

Trzeci kwartał 2017 r. był równie udany dla detalu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 515 mln zł w stosunku do 1 359 mln zł w 3 kw. 2016 r. (+11,5 proc.). Poprawa przychodów ze sprzedaży była rezultatem wzrostu wolumenu sprzedaży. Grupa w dalszym ciągu skutecznie wykorzystywała efekty walki z szarą strefą. Trzeci kwartał Grupa zamknęła wartością 321 tys. ton, wobec 295 tys. ton w 3 kw. 2016 r. (+8,5 proc.). Rekordowe wyniki sprzedaży paliw odnotowano w lipcu i sierpniu, kiedy po raz pierwszy sprzedaż przekroczyła 100 mln litrów miesięcznie. Wzrost wolumenu sprzedaży miał charakter organiczny - liczba stacji paliw pozostała bez zmian i wyniosła 485.

Dobre wyniki finansowe pozwoliły znacznie obniżyć zadłużenie Grupy. Na koniec 3 kw. 2017 r. dług netto kształtował się na poziomie 3,3 mld zł, względem 4,8 mld zł na koniec 2016 r., co stanowiło spadek o -1,5 mld zł. Dźwignia finansowa ukształtowała się na bezpiecznym poziomie 33 proc., w stosunku do 56 proc. na koniec 2016 r. i 74 proc. na koniec 2015 r. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wg LIFO wyniósł 1,1x w porównaniu do 1,9x na koniec 2016 r. i 2,6x na koniec 2015 r.

Innowacje są filarem strategii Grupy Kapitałowej Lotos. Dzięki innowacyjnym projektom Lotos może pochwalić się dziś nie tylko jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie, ale też historycznie najlepszymi wynikami finansowymi i kapitalizacją. W trzecim kwartale 2017 r. kurs akcji Lotos na giełdzie w Warszawie wzrósł z 51 zł do 60 zł. Kapitalizacja spółki przekroczyła 11 mld zł.

Spółka ma ambicję zajęcia wiodącej pozycji w dziedzinie badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji oraz technologiami wodorowymi. Kluczowe projekty realizowane aktualnie przez spółkę, tj.: Hestor (opracowanie technologii magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go w procesach rafineryjnych) oraz UcoPure (innowacyjna metoda oczyszczania oleju UCO - frakcji parafinowej) uzyskały dofinansowanie NCBiR. Lotos jest również współzałożycielem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych. Sztandarowym przykładem inwestycji, która wprowadza najlepsze dostępne technologie do rafinerii w Gdańsku, jest Projekt EFRA (wartość ponad 2,3 mld zł), dzięki któremu spółka mocno ograniczy produkcję ciężkiego oleju opałowego, uzyskując dodatkowo ponad 900 tys. ton wysokomarżowych produktów, co zaowocuje dodatkową marżą w wysokości ok. 2 USD na baryłkę. Aktualne zaawansowanie projektu EFRA to ok. 84 proc.

Lotos konsekwentnie realizuje swoje założenia strategiczne w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców. W każdym przypadku decyzja o zakupie surowca jest uwarunkowana efektywnością technologiczną i ekonomiczną. W pierwszej połowie listopada do gdańskiej rafinerii dotrze po raz pierwszy surowiec ze Stanów Zjednoczonych. We wrześniu Lotos sprowadził ropę z Kanady. Była to pierwsza dostawa ropy z Kanady w ponad 40-letniej historii rafinerii. Wcześniej firma testowała również ropę z Iranu.