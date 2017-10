W inwestycjach w Polsce Chiny doganiają Niemcy

Polska Agencja Inwestycji i Handli zakończyła w październiku 51 projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych o wartości 1,77 mld euro.

Październikowy portfel PAIH to 187 prowadzonych i 51 zakończonych projektów typu BIZ. Łączna wartość obsługiwanych obecnie przez Agencję projektów wynosi ponad 6 mld euro. To 1,8 mld euro więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. (wzrost o 44%), natomiast liczba zadeklarowanych miejsc pracy sięgnęła w październiku niemal 60 tys. względem 59,2 tys. w 2016 roku, co oznacza wzrost o 6,7 tys. Inwestycje zakończone miały wartość 1,77 mld euro (700 mln euro więcej r/r). Jeśli wszystkie projekty zostaną zrealizowane przez inwestorów, pracę znaleźć może nawet 14,7 tys. osób (4 tys. więcej r/r) – poinformowała Agencja.