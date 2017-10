Morawiecki: bezrobocie może być jeszcze niższe

Stopa bezrobocia w Polsce jest bliska poziomu naturalnego bezrobocia i może obniżyć się jeszcze o max. 0,5 pkt proc. uważa wicepremier Matuesz Morawiecki

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec września 2017 r. wyniosła 6,8 proc., czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec danych z sierpnia br. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała wczoraj, że wskaźnik ten może wynieść 6,8-7 proc. na koniec 2017 r.

W projekcie budżetu na 2018 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 7,2 proc. na koniec 2017 r. i spadnie do 6,4% na koniec 2018 r.

Eurostat podał wcześniej, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,7 proc. w sierpniu br.

Wcześniej dziś w „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl prof. Elżbieta Mączyńska - prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - powiedziała:

To, że mamy tak niskie wskaźniki bezrobocia to również konsekwencja dobrej koniunktury, wymiernie rośnie PKB, to wszystko sprawia, że mamy niskie bezrobocie. Bezrobocie na poziomie 6,8 proc. wskazuje, że jeszcze ponad milion osób jest w trakcie szukania pracy, a nie mogą jej znaleźć, a to że jej nie mogą znaleźć wynika z takiego trudnego problemu jak niedostosowanie kwalifikacji, do tego czego szukają pracodawcy – mówiła prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.