Grupa Azoty testuje wodny transport

Grupa Azoty sprawdza możliwość transportowania Odrą nawozów ze Śląska do Polic. Pierwsza barka załadowana 250 tonami nawozów wyruszyła z Kędzierzyna - poinformowała w piątek Grupa Kapitałowa OT Logistics, operator żeglugi śródlądowej w Polsce

W komunikacie podano, że próbny transport ma na celu sprawdzenie warunków do dokonywania przewozów śródlądowych na środkowej i dolnej Odrze. Powodzenie rejsu pomoże w podjęciu decyzji o ustanowieniu regularnej trasy żeglugowej pomiędzy zakładami Grupy Azoty w Kędzierzynie-Koźlu i Policach.

W przeszłości korzystaliśmy już z żeglugi śródlądowej jako drogi transportu naszych produktów. Mamy własny port i połączenie z Kanałem Gliwickim. Chcemy włączyć się w rządowe plany użeglowienia Odry i wykorzystać związane z tym szanse biznesowe. Transport wodny jest bardziej ekologiczny i efektywny kosztowo niż drogowy, w związku z czym chętnie korzystalibyśmy z jego dobrodziejstw w transporcie surowców do spółki oraz transporcie naszych produktów do klientów” - powiedział, cytowany w komunikacie, Kamil Bortniczuk, członek zarządu Grupy Azoty.

Transport 250 ton nawozów na trasie Kędzierzyn-Koźle - Police jest realizowany barką, która ma do pokonania 670 km przez Kanał Kędzierzyński, Kanał Gliwicki i Odrę. Rejs wymaga przepłynięcia przez 25 stopni wodnych i według założeń zajmie 6-7 dni.

Mamy nadzieję, że próbny rejs potwierdzi możliwość dokonywania regularnych przewozów Odrzańską Drogą Wodną ze Śląska Opolskiego na północ kraju. Chcemy też wskazać jak ważnym uzupełnieniem transportu może być żegluga śródlądowa i jak istotne są inwestycje w poprawę żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej planowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - dodaje Andrzej Klimek, wiceprezes OT Logistics.

Grupa OT Logistics w lipcu wznowiła rzeczny transport węgla z Gliwic do Wrocławia. Od tego czasu barki należące do spółki przewiozły do Kogeneracji Wrocław ok. 70 tys. ton węgla.(PAP)