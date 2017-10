Szkoły dostaną szybki internet

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uzyskają bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu. Sejm przyjął ustawę o powstaniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Ustawa zakłada powołanie publicznej sieć telekomunikacyjnej, dzięki której od 2018 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu na poziomie 100 Mb/s.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma być tworzona w latach 2018-2020. Będzie to telekomunikacyjna sieć łącząca jednostki oświatowe, która zapewni im bezpłatny dostęp do usług i zasobów cyfrowych.

Szkoły mają być sukcesywnie podłączane do sieci. W 2018 r. ma to być 1,5 tys. lokalizacji; w 2019 r. - do 12,7 tys.; a w 2020 - do 19,5 tys. lokalizacji .

Koszty utworzenia oraz funkcjonowania OSE (w tym dostarczania usług szkołom) zostaną pokryte z budżetu państwa oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt ustawy był konsekwencją przyjęcia przez rząd 13 czerwca 2017 r. uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”. Inicjatywa ta – zakładająca zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce możliwości bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu - wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Z przytaczanych wcześniej badań wynikało, że jedynie ok. 23 proc. jednostek oświatowych znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40 proc. jednostek korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Oznacza to, że większość placówek oświatowych w Polsce jest wykluczona cyfrowo.