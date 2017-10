Morawiecki zapowiada przyspieszenie inwestycji

Inwestycje wyraźnie przyspieszą w II połowie tego roku, a w IV kw. br. ich wzrost przekroczy 6-7 proc. r/r, uważa wicepremier Mateusz Morawiecki.

Co do inwestycji - to jest dłuższy proces, inwestycje w 2016 roku siadły i każdy wie, że aby je rozkręcić, trzeba więcej niż 3-6 miesięcy. W III kwartale br. ruszyły i w IV kw. br. wzrosną o powyżej 6-7 proc. Pełna zgoda, że ich jest za mało i [trzeba], by rosły szybciej - powiedział Morawiecki podczas Debaty Wicepremierów 2017 na Akademii Koźmińskiego.