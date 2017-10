Resort finansów szuka specjalistów branży IT

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w największej stacjonarnej imprezie dla programistów w Europie „HackYeah”, która odbędzie się w Krakowie - poinformował resort finansów.

Hackathon odbędzie się 28-29 października 2017 r. w krakowskiej Tauron Arenie.

Jak wskazało w piątek Ministerstwo Finansów, w krakowskim „HackYeah” będą uczestniczyć m.in. programiści, graficy i kierownicy projektów z obszaru technologii informacyjnej (IT) z wielu krajów świata.

Hackathon to także konferencja, na której przedstawia się najnowsze trendy w IT i poszerza swoją wiedzę. Ministerstwo Finansów, które jest partnerem imprezy będzie reprezentować wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki - czytamy.

Podczas hackathonu, jak wskazano, odbędzie się pierwszy etap konkursu „MinFinTech”, organizowany wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową (KAS) i spółkę Aplikacje Krytyczne (autor rozwiązań cyfrowych dla KAS). Wybranym laureatom konkursu Ministerstwo Finansów zaproponuje udział w 2. etapie „MinFinTech”.

Zadaniem konkursu, jak wyjaśnił resort finansów, jest wybranie najlepszych specjalistów z sektora IT i CS, którzy dołączą do zespołu analityków Data Science i programistów na co dzień zwalczających wyłudzenia VAT. Efektem ma być przygotowanie „w pełni funkcjonalnego rozwiązania informatycznego”.

+MinFinTech+ to pierwszy tego typu konkurs, zorganizowany w całości przez resort finansów. Ma on również przedstawić szerszej publiczności codzienne wyzwania, które stają przed administracją skarbową i dotyczą przeciwdziałania wyłudzeniom VAT – wskazano.

Na podst. PAP