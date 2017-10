Polskie meble podbiją Europę

Polscy producenci mebli są w światowej czołówce, ale naszym celem jest być liderem europejskim w produkcji mebli - powiedział prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jan Szynaka. Dodał, że branża liczy na ponad 10-proc. wzrost sprzedaży w tym roku. Jak poinformował prezes Jan Szynaka, Polska jest 6. producentem i 4. eksporterem mebli na świecie.

Szacunkowa wartość produkcji mebli w 2016 r. osiągnęła 42,45 mld zł.

Prezes izby podał, że branża meblarska notuje w ostatnich latach wzrost sprzedaży na poziomie ok. 7-8 proc., ale w tym roku i następnym wzrost może przekroczyć 10 procent. W Polsce działa 25 tys. zakładów zarejestrowanych w branży meblowej.

Szynaka wskazał, że branża meblowa jest ważna dla polskiej gospodarki. Przypomniał słowa wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który nazwał ją perłą w koronie polskiej gospodarki.

To efekt pracy wielu przedsiębiorców. Kilkanaście lat temu postawiliśmy sobie cel, by umieścić branżę meblarską na szczycie polskiej gospodarki. Gdy trzy lata temu przejmowałem szefostwo ogólnopolskiej izby meblowej, głównym zadaniem było takie wzmocnienie branży, by polskie meble były zauważalne na świecie. Jeśli mamy produkt, którym chwalimy się w regionie i w Polsce, zależy nam, by chwalić się nim także świecie - mówił Szynaka.