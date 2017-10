Raport: polskie okna i drzwi - kolejni podbijają Europę

Polscy producenci w pierwszej połowie tego roku sprzedali na zagranicznych rynkach w pierwszym półroczu 2017 roku 4,95 mln okien i drzwi o łącznej wartości 871 mln euro. W ujęciu ilościowym eksport wzrósł o 8,7 proc., a wartościowym o 11 proc. - wynika z raportu Centrum Analiz Branżowych

Z prognozy Centrum Analiz Branżowych (CAB) wynika, że w 2017 roku wielkość eksportu stolarki z Polski wzrośnie ogółem o 6-9 proc. i przekroczy 10 mln sztuk okien i drzwi. W roku ubiegłym eksport wyniósł 9,5 mln sztuk.

Jak zauważa CAB szansą na utrzymanie takiego tempa wzrostu eksportu w kolejnych latach jest ekspansja na rynki spoza Europy.

Wielu producentów już rozpoczęło takie działania, o czym świadczy aż 24-proc. wzrost wartości eksportu stolarki z Polski na rynki pozaunijne w pierwszym półroczu 2017 roku. Polskich eksporterów nie odstrasza nawet ocean. Stany Zjednoczone są trzecim pozaunijnym oraz pierwszym pozaeuropejskim rynkiem zbytu dla polskiej stolarki. W 2016 roku z Polski do USA wyeksportowano okna i drzwi za 15 mln euro, czyli o 57 proc. więcej niż w 2015 roku. W pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano dalszy wzrost i to aż o 72 proc. do wartości 9,8 mln euro - uważają eksperci z CAB.