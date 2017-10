Ponad 70 mln zł z UE na inwestycje dla Enei Operator

Enea Operator otrzymała ponad 70 mln zł dofinansowania z UE na 6 projektów zakładających m.in. rozbudowę infrastruktury. Łączna wartość projektów to niemal 100 mln zł. W piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji

Jak tłumaczyła PAP rzeczniczka prasowa Enea Operator Danuta Tabaka, projekty obejmą zarówno budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej, jak i modernizację istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej na wszystkich poziomach napięć.

Sieć zostanie wyposażona w najnowsze rozwiązania, które pozwolą zwiększyć potencjał przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci, zarządzać siecią w perspektywie zwiększonej dynamiki rozwoju generacji rozproszonej, a także znacząco poprawić niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców - podkreśliła.

Umowy na dofinansowanie sześć projektów podpisali w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski i przedstawiciele Enei. Trzy z projektów zakładają rozbudowę infrastruktury, natomiast kolejne - modernizację oraz przebudowę łącznie ponad 61 km linii energetycznych, oraz m.in. modernizację stacji średniego i niskiego napięcia.

Inwestycje na łączną kwotę niemal 100 mln zł mają być realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Łączna wartość dofinansowania z Funduszu Spójności to z kolei ponad 70 mln zł. Jak tłumaczyła Tabaka, realizacja projektów ma przyczynić się m.in. do poprawy jakości dostaw energii elektrycznej do mieszkańców okolic Poznania, północnej Wielkopolski, oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Trzy z sześciu zawartych wczoraj umów o dofinansowanie domykają komplet siedmiu projektów złożonych przez Eneę Operator z zakresu inteligentnych sieci, umieszczonych na przyjętej przez Ministerstwo Energii Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej. Równie istotne są także umowy związane z rozwojem naszej sieci.

One z kolei tworzą potencjał do przyłączania OZE do sieci, dając przy tym wartość dodaną w postaci na przykład zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej - zaznaczył prezes Enei Operator Andrzej Kojro.

Łączna wartość wszystkich siedmiu inwestycji to ponad 104 mln zł, z czego 73,6 mln zł wynoszą dotacje unijne.

za PAP, mw