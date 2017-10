Nowe połączenia lotnicze z Krakowa

16 nowych kierunków znalazło się w zimowym rozkładzie lotów Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, który wchodzi w życie w niedzielę. W sumie 15 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska będzie oferować 88 połączeń

W porównaniu z poprzednim sezonem zimowym liczba połączeń wzrosła o 23.

Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport, zwrócił uwagę na coraz większą dywersyfikację siatki połączeń krakowskiego lotniska.

Wśród nowości będą zarówno miasta na południu m.in.: Ateny, Lizbona, Marsylia, Sewilla, a także nowość na kontynencie afrykańskim - Marrakesz, jak i kierunki północne: Malmo, Goteborg, Glasgow. Na uwagę zasługuje także rozwój połączeń z miastami Europy Środkowej: Pragą, Berlinem oraz Norymbergą - miastem partnerskim Krakowa - zaznaczył prezes lotniska.

W sezonie zimowym połączenia do stolicy Małopolski oferuje 15 linii lotniczych: Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, Izraeskie linie lotnicze EL-AL, Eurowings, Finnair, Jet2.com, KLM, Lufthansa, Norwegian, PLL LOT, Ryanair, SWISS International Air Lines oraz Skandynawskie Linie Lotnicze SAS.

Sporo nowości przygotował irlandzki Ryanair, czyli bazowy przewoźnik krakowskiego lotniska, który wprowadzi 15 nowych połączeń: Ateny, Barcelonę, Berlin, Frankfurt Glasgow, Goteborg, Lizbonę, Malmo, Marrakesz, Marsylię, Neapol, Norymbergę, Pragę, Sewillę oraz Tel Aviv. Kolejną nowością są loty Jet2.com do Birmingham.

Mapka połączęń / autor: Kraków Airport

W Nowym sezonie wrócą loty linii Ryanair do izraelskiego Ejlatu. Poza tym do zimowej siatki zostaną włączone wybrane loty z letniego rozkładu, m.in. Wenecja i połączenie do Chicago realizowane przez PLL LOT. W przypadku niektórych połączeń zostanie zwiększona ich częstotliwość, np. KLM oferuje 21 lotów w tygodniu do Amsterdamu.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło blisko 5 mln pasażerów, a prognoza na ten rok zakłada odprawienie około 5,2 miliona osób.

PAP, mw