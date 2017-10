18 przedsiębiorców nominowanych do nagrody prezydenta

Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominowała do tej nagrody 18 przedsiębiorstw - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda ma ogłosić laureatów 16 listopada podczas „Kongresu 590” w Rzeszowie

Nagroda Gospodarcza jest przyznawana przez prezydenta raz do roku. To wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gospodarki, budując pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na całym świecie oraz stanowią wzór dla innych - zaznaczyła kancelaria.

Nominowane przedsiębiorstwa ubiegają się o wyróżnienie w sześciu kategoriach. Prezydent może przyznać też Nagrodę Indywidualną. W tegorocznej edycji, dodała KPRP, zostało przesłanych 152 wniosków, z czego 142 spełniło wszystkie wymagania formalne.

Nominowane w tym roku firmy to: Browar Kormoran sp. z o. o., Dramiński S.A., Prevac sp. z o.o. (w kategorii lider MŚP), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, SaMASZ sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie (w kategorii Narodowy Sukces), Melex sp. z o.o., Szynaka-Meble sp. z o.o., Wielton S.A.(w kategorii Międzynarodowy Sukces), PKO Bank Polski, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ZPUE S.A.(w kategorii Odpowiedzialny Biznes), Blebox sp. z o.o., Nexbio sp. z o. o., XTPL S.A.(w kategorii Start-UP.PL), Croetech Instruments S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Zespół Badaczy z Wydziału Fizyki UW i Centrum Nowych Technologii (w kategorii Badania+Rozwój).

W czerwcu br. prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje do Kapituły XV edycji Nagrody Gospodarczej.

W skład kapituły weszli: prof. Krzysztof Opolski z Uniwersytetu Warszawskiego jako przewodniczący, prezes GPW Marek Dietl, doradcy prezydenta Marta Gajęcka (także wiceprezes PGE Energia Odnawialna SA), Cezary Kochalski i Zdzisław Sokal (także prezes BFG), prezes ARP Marcin Chludziński, prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, prof. Janusz Filipiak (założyciel firmy Comarch), publicysta „Do Rzeczy” Paweł Jabłoński, redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej” Krzysztof Jedlak, prezes PARP Patrycja Klarecka, znany przedsiębiorca Roman Kluska, prezes Fundacji Startup-Poland Julia Krzysztofiak-Szopa, prezes PAIH Tomasz Pisula i Piotr Wachowiak z SGH.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta była przyznawana w latach 1998-2005, za kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego, a następnie od 2011 roku, za kadencji Bronisława Komorowskiego. Nagrody poprzedniej, XIV edycji prezydent Andrzej Duda wręczał również podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, w listopadzie 2016 roku.

PAP, mw