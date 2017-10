Ministerstwo Finansów szuka VAT-mana

Znalezienie najlepszych rozwiązań dla usprawnienia państwa, jest jak walka Batmana ze złem - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas największej stacjonarnej imprezy dla programistów w Europie „HackYeah” w sobotę w Krakowie

Szef resortu zadeklarował, że tego typu wydarzenia programistyczne są dla resortu finansów okazją do pozyskiwania zdolnych osób do tego, żeby uszczelniać system podatkowy, ale też usprawniać system gospodarczy, w szerokim znaczeniu tego słowa.

My chcemy przy tym być, chcemy współpracować i chcemy łowić takie talenty, podobnie jak FBI czy MI5 na takich eventach, jak ten - wskazał Morawiecki. Myślę, że im więcej będzie takich Batmanów walczących o lepsze państwo, tym to państwo będzie lepsze - dodał.

Minister nie stronił od popularnego odniesienia, bo walka z oszustwami podatkowymi jest jak walka Batmana z kryminalistami z Gotham - nigdy się nie kończy. Wyraził dużą dumę z tego, ze są ludzie, którym chce się stać po dobrej stronie barykady.

Jestem przeszczęśliwy, że udaje się włączyć pasjonatów, programistów w zadanie niezwykle ważne, bo dla mnie, to jest troszeczkę taka walka dobra ze złem - jakkolwiek by to patetycznie i manichejsko nie brzmiało - to ja wierzę w to gorąco, że mamy do czynienia z czymś takim, jak Batmani (…) walczymy w tych ciemnych mocach Gotham City, i staramy się rzeczywiście znaleźć najlepsze rozwiązania dla sprawnego państwa, dla usprawnienia państwa - zaznaczył wicepremier.