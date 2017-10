Więcej pieniędzy w tyskim powietrzu

Z 60 do 80 proc. wzrośnie dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na gazowe, podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej lub instalację pomp ciepła w Tychach (Śląskie) - zdecydowali radni

Aktualizacja miejskiego programu ograniczenia niskiej emisji stwarza też możliwość uzyskania dofinansowania na modernizację cieplną budynków mieszkalnych. Od początku 2018 r. mieszkańcy Tychów będą mogli uzyskać 60-procentowe dofinansowanie na tzw. termomodernizację budynków mieszkalnych (docieplenie ścian - maksymalnie 12 tys. zł, docieplenie dachu - do 7,2 tys. zł, wymiana okien - do 9 tys. zł).

Koszty ogrzewania są bardzo dużym obciążeniem budżetów domowych. W przeszłości nie przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii, gdyż była ona tania. Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie, więc coraz częściej zastanawiamy się jak ograniczyć te koszty. Można to osiągnąć wykonując termomodernizację budynku, mieszkańcy są tego świadomi. Odbieraliśmy wiele telefonów z pytaniem o możliwość takiego dofinansowania, postanowiliśmy to rozwiązanie wprowadzić w naszym mieście - powiedział wiceprezydent miasta ds. infrastruktury Miłosz Stec.

Co istotne, z 60 do 80 proc. wzrasta wysokość dofinansowania do wymiany kotłów węglowych na ekologiczne systemy ogrzewania. Wysokość dofinansowania dla pozostałego zakresu wymiany kotłów pozostaje bez zmian.

Takim rozwiązaniem chcemy zachęcić do wymiany starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. To w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. Wiemy, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów węglowych w gospodarstwach domowych, więc nasze działania właśnie w tym obszarze mają kluczowe znaczenie - podkreślił prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Rada Miasta Tychy przyjęła „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” w ub. roku.

Polega on na uruchomieniu przez gminę systemu dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w latach 2016-2020.

W zeszłorocznej edycji programu dofinansowano instalację 135 kotłów węglowych 5. klasy, jednego na biomasę, 55 nowych kotłów gazowych oraz 24 układów solarnych. Zgodnie z opracowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej metodologią obliczania efektu ekologicznego, jest to jednoznaczne z redukcją emisji dwutlenku węgla o ponad 1300 ton.

W tym roku gmina dofinansowała już 381 modernizacji. Były to: 243 wymiany kotłów węglowych na kotły węglowe nowej generacji, wymiana 69 pieców węglowych na gazowe, wymiana 5 pieców węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana 2 pieców węglowych na spalające biomasę, wymiana 1 pieca węglowego na pompę ciepła, wymiana 35 starych kotłów gazowych na nowe gazowe, montaż kolektorów słonecznych w 26 budynkach.

PAP, mw