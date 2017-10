25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2017

Konkurs piękności globalnych korporacji 2017 zakończony. Great Place to Work® ogłosił listę 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie

Stawkę światowego zestawienia otwierają: Salesforce (IT), The Adecco Group (usługi profesjonalne) i SAS Institute (IT). Technologie informatyczne z udziałem 28% pozostają branżą najliczniej reprezentowaną na liście, a na drugim miejscu tradycyjnie uplasowała się branża produkcyjna (24%). Tegoroczni laureaci dowodzą, że środowisko pracy bazujące na obopólnym zaufaniu i polityka firmy stawiająca na efektywność, nie tylko nie wykluczają się, ale są od siebie bezpośrednio zależne – podsumował tegoroczną edycję konkursu Michael C. Bush, Prezes Great Palce to Work®.

Już po raz siódmy Great Place to Work® przygotował zestawienie najlepszych miejsc pracy na świecie.

W tegorocznej edycji zostało przebadanych ponad 6,6 tysięcy międzynarodowych firm, które łącznie zatrudniają ponad 10 milionów pracowników.

Kryteriów, jakie trzeba spełnić, aby znaleźć się wśród najlepszych z najlepszych na świecie, jest kilka. Firma musi być laureatem co najmniej 5 krajowych list Najlepszych Miejsc Pracy i zatrudniać co najmniej 5 tysięcy pracowników na całym świecie, przy czym 40% z nich powinno pracować poza krajem, w którym znajduje się siedziba główna firmy. Dodatkowe punkty przyznawane są za liczbę krajów, w których została przeprowadzona ankieta pracownicza oraz za odsetek pracowników (w stosunku do całego zatrudnienia w danej organizacji), jaki wziął udział w badaniu. A pracownicy tym chętniej korzystają z zaproszenia do udziału w ankiecie, im bardziej czują, że ich głos ma dla firmy znaczenie. Indywidualne podejście do każdego członka załogi jest tym, co łączy wszystkich laureatów. Najlepsi pracodawcy nie koncentrują się wyłącznie na wiedzy i doświadczeniu zawodowym swoich ludzi. Wspierają także talenty i pasje, które towarzyszą im w życiu prywatnym.

autor: Great Place to Work®

Zakres pomocy i wsparcia, który otrzymujemy od firmy, i to nie tylko na potrzeby naszego rozwoju zawodowego, ale po prostu osobistego, jest czymś niezwykłym – powiedział pracownik firmy Cisco, która nie po raz pierwszy znalazła się w światowej stawce wspaniałych miejsc pracy.

W tegorocznym badaniu wzięło udział 51 krajów z całego świata. W zakresie liczby oddziałów wprowadzonych na listę, pierwsze miejsce – podobnie jak w roku ubiegłym – przypadło Wielkiej Brytanii (19 firm). Drugie miejsce należy do Stanów Zjednoczonych (14 firm), a na trzecim ex-equo znalazły się Peru, Indie i Chiny (po 11 firm). Polski wkład w kształt tegorocznego zestawienia jest nieco skromniejszy niż w poprzednich latach. Niemniej obecność na światowej liście Cisco, Cadence Design Systems oraz EY to także zasługa polskich oddziałów tych firm. Całkiem niedawno, bo w marcu 2017 r., świętowaliśmy ich sukces na uroczystej gali laureatów polskiej Listy Najlepszych Miejsc Pracy.

