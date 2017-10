UOKiK bada touroperatorów - będą zmiany?

Chcemy, by ustawa o usługach turystycznych umożliwiała klientowi wycofanie się z umowy dot. wycieczki, gdy została zawarta poza siedzibą touroperatora - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał. Urząd bada rynek sprzedaży usług i towarów na pokazach, gdzie sprzedawane są m.in. imprezy turystyczne.

„Przyglądamy się rynkowi sprzedaży na pokazach - gdzie sprzedawane są np. +cudowne koce czy lampy+, a przy okazji wycieczki czy pobyty w sanatoriach. Popieramy fakt, by w nowelizacji ustawy o usługach turystycznych znalazła się możliwość zrezygnowania z zakupu usługi turystycznej, jeśli ktoś wykupił ją na tego typu imprezie” - wskazał w rozmowie z PAP Niechciał. Dodał, że klient miałby na to 14 dni.

Jak wyjaśnił szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przede wszystkim to jest zgodne z ochroną konsumentów w niektórych krajach UE. Ponadto, jak dodał, akurat w tym wypadku UOKiK chce przede wszystkim chronić konsumentów-seniorów, którzy podczas pokazu, spotkania handlowego często nieświadomie decydują się na zakup bardzo drogich usług turystycznych, np. pobytu w sanatorium. Niechciał wskazał, że zawarciu niekorzystnej umowy towarzyszy zazwyczaj „specjalna atmosfera”, konsumenci są przekonywani „o wyjątkowości oferty, zachęcani różnymi trikami marketingowymi”.

„Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której klient, który po powrocie do domu i konsultacji z najbliższymi zorientuje się, że normalnie takie wycieczki kosztują kilka razy mniej, a on nie może wycofać się z takiej umowy” - zaznaczył.

Niechciał dodał, że UOKiK zna wiele przypadków świadomego wprowadzania w błąd osób starszych, dlatego „będzie apelował do posłów, by przyjęli rozwiązania chroniące konsumentów”.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest obecnie nowelizowana; tzw. ustawa turystyczna jest najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.

Nowe rozwiązania autorstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki przewidują m.in. objęcie przedsiębiorców oferujących tzw. „pakiety dynamiczne” takimi samymi obowiązkami, jakie mają organizatorzy turystyczni. Chodzi np. o turystyczne obiekty noclegowe, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi lądowego transportu pasażerskiego, agentów turystycznych. Do organizatorów turystyki mają być zaliczone także „podmioty niebędące przedsiębiorcami, a zajmujące się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych dla dużej grupy podróżnych”.(PAP)