Deficyt budżetu dużo niższy od planowanego

Deficyt budżetu centralnego wyniesie 31,2 mld zł na koniec tego roku, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba.

Dodał, że z informacji z Ministerstwa Rozwoju, opartych na wydatkowaniu środków europejskich, wynika, że w samorządach na koniec roku pojawi się deficyt w wysokości poniżej 1 mld zł wobec nadwyżki 13,5 mld zł po pierwszym półroczu.

Wiceminister przypomniał też o różnicach między sprawozdawczością kasową, która jest stosowana w budżecie państwa, a metodą memoriałową księgowania, którą stosuje UE na potrzeby sektora finansów publicznych.

Jest wiele dostosowań, które powodują, że o ok. 19 mld zł wyższy jest deficyt obliczany memoriałowo. Do niego wlicza się zysk z NBP w wysokości 8,7 mld zł. W sumie więc według metodologii UE nasz deficyt budżetowy jest w wysokości ok. 50 mld zł, dodając do tego 0,8 mld zł deficytu samorządów, mamy 51 mld zł, które podał Eurostat - podsumował Skiba.