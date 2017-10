Sellin: Konieczna jest nowa opłata medialna

Problem finansowania mediów publicznych na razie rozwiązywany jest doraźnie, systemowo finansowanie wprost z budżetu nie jest najlepszym rozwiązaniem; w przyszłości należy wprowadzić nową opłatę medialną - powiedział w poniedziałek wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Sellin pytany w poniedziałek w radiu RMF FM, czy należałoby finansować media publiczne wprost z budżetu, stwierdził: „To jest ruch doraźny. Natomiast systemowo uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Wołałbym, żeby jednak było jakieś powiązanie obywatelskie z mediami publicznymi, poprzez nasze wspólne utrzymywanie tych mediów”.

W ocenie wiceministra, trwałe finansowanie mediów publicznych wprost z budżetu wiąże się z „pewnym ryzykiem”. „Bo to jest ściślejsze związanie mediów publicznych z decyzjami politycznymi aktualnie rządzących. To oni przecież kształtują budżet, to oni decydują, na co te elementy budżetu idą i (dlatego finansowanie mediów z budżetu) to systemowo, czy ustrojowo, nie było najwłaściwszym rozwiązaniem” - zaznaczył.

Dodał, że skoro „abonament się nie sprawdził”, to zapewne w przyszłości zostanie zaproponowana „jakaś nowa opłata medialna.” Selin powiedział, że nie jest wykluczone wprowadzenie takiej opłaty jeszcze w obecnej kadencji rządu. Ja uważam, że warto by było” - powiedział Sellin. Podkreślił, że zależy to „od decyzji politycznej”.

„Problem finansowania mediów publicznych - na razie prawdą jest - że rozwiązujemy (go) doraźnie, poprzez choćby tą ostatnią decyzję, którą niedawno podjęliśmy, że zrekompensujemy mediom publicznym to, że od siedmiu lat różne grupy społeczne były zwalnianie z płacenia abonamentu (…) to powinno medium publicznym zrekompensować te sumy i właśnie to robimy” - podkreślił Sellin.

W czwartek projekty nowelizacji budżetu 2017 (oraz powiązanej nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej) przedstawiła posłom wiceminister finansów Teresa Czerwińska. Z dodatkowych środków ma być sfinansowane zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych. Na ten cel ma trafić kwota 980 mln zł. Kwota taka ma być przekazana - mówiła Czerwińska - do „publicznej radiofonii i telewizji na realizację zadań misji publicznej”.

„Uważam, że należy docelowo wprowadzić nowy model finansowania mediów publicznych i chyba raczej odejść od abonamentu, bo abonament jest opłatą w pewnym sensie systemowo anachroniczną, ponieważ wynika z tego, że ludzie mają rejestrować zakupione odbiorniki radiowe i telewizyjne” - powiedział Sellin.

