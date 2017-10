Via Carpatia coraz bliżej

W czerwcu bieżącego roku 21 mld złotych przyznał rząd na budowę trasy S19 (Via Carpatia) - najważniejszej drogi dla Polski wschodniej i trasy umacniającej nasze kontakty gospodarcze z Litwą, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią i Grecją. Dziś z kolei Ministerstwo Infrastruktury podpisze umowy na wykonanie trasy w systemie „projektuj i buduj”.

Via Carpatia to międzynarodowa, europejska trasa relacji północ-południe, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Europa – Kaukaz – Azja). Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej.

Przypomnijmy - inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia powstała w 2006 roku. Szczegóły związane z trasą zostały ustalone 27 października 2006 w Łańcucie, podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencji pt. „Jedna droga – cztery kraje”, z udziałem m.in. prezydenta RP, Ministrów Transportu, przedstawicieli wysokiego szczebla rządowego i samorządowego z nw. krajów oraz Komisji Europejskiej. Zgromadzeni na niej wówczas ministrowie transportu: Litwy, Polski, Słowacji i Węgier, popisali tzw. „Deklarację Łańcucką w sprawie rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej poprzez utworzenie najkrótszego szlaku drogowego na osi Północ-Południe, łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry”. W październiku 2010 r. do inicjatywy „Via Carpatia” przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. Koncepcja powstania takiego połączenia komunikacyjnego była omawiana również w trakcie wizyty premier Polski Beaty Szydło w Budapeszcie na spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbánem 9 lutego 2016 roku.

„Via Carpatia” ma przebiegać wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z Kłajpedy przez Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn i dalej do Rumunii. W Rumunii szlak rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku Swilengradu. Dalej przez Bułgarię do Sofii i portów greckich nad Morzem Egejskim w Salonikach.

A jak wyglądać mają poszczególne odcinki?

Odcinek nr. 1 - rozciągać się ma od Kraśnika (koniec obwodnicy) do Janowa Lubelskiego (początek obwodnicy) i ma być długi na około 18 km. Obiekty inżynierskie na tym odcinku to siedem wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, pięć sztuk wiaduktów nad drogą ekspresową i w ciągu pozostałych dróg, jeden most, osiem przejść dolnych dla zwierząt, jedno przejście dla zwierząt górne oraz dziewięć przejść dla najmniejszych zwierząt. Siedem przepustów dla płazów i trzynaście sztuk samych przepustów. Węzły mają być umiejscowione w Szastarce i Modliborzycach a Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) po obu stronach drogi będzie znajdowało się na wysokości Felinowa. Wykonawcą będą konsorcja Strabag oraz Strabag Infrastruktura Południe.

Odcinek numer 2: obwodnica Janowa Lubelskiego ma być długi na ok. 7 km. Na tym odcinku powstać mają trzy sztuki wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i jeden wiadukt nad drogą ekspresową i w ciągu pozostałych dróg, jeden most zwykły oraz pięć przejść dla małych zwierząt, trzy przepusty dla płazów i pięć zwykłych przepustów. Jeśli chodzi o węzły to będą one utworzone na wysokości Janowa Lubelskiego Północ i Południe. Wykonawcą będzie koncern Mota-Engil Central Europe.

Odcinek 3 - długi na 8 km z końca obwodnicy Janowa Lubelskiego w kierunku Lasów Janowskich (z węzłem na wysokości Lasów Janowskich) także będzie tworzony przez konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Wśród obiektów inżynierskich obecnych na trasie znajdą się dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, jeden wiadukt nad drogą ekspresową, cztery mosty, dziesięć przejść dla zwierząt średnich i dużych, trzy przejścia dla małych zwierząt, sześć przepustów dla płazów i aż trzynaście zwykłych przepustów.