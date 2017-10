Coraz więcej osób podróżuje samolotami

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) prognozuje, że w polskich portach lotniczych zostanie obsłużonych ponad 94 mln pasażerów w 2035 r. wobec 39,3 mln spodziewanych w 2017 r. - poinformował prezes Piotr Samson.

Cały czas jesteśmy świadkami pozytywnego trendu. Wiemy, że na połowę bieżącego roku mieliśmy ok. 18 mln pasażerów, kiedy rok temu było to poniżej 16 mln. Jeśli się utrzyma, to na koniec tego roku będziemy mieć 39 mln pasażerów. Szacujemy, że w roku 2035 osiągniemy ponad 94 mln pasażerów w Polsce - powiedział Samson podczas konferencji prasowej.