PGE Ventures szuka kolejnych startupów

Fundusz PGE Ventures chce wesprzeć startupy, które mogą się pochwalić ciekawymi pomysłami na zagospodarowanie popiołów i innych ubocznych produktów spalania - poinformowała w poniedziałek Polska Grupa Energetyczna

Fundusz PGE Ventures liczy, że będzie miał szansę wesprzeć startupy działające w obszarze zagospodarowania popiołów i innych ubocznych produktów spalania. Chce w krótkim terminie wdrażać, tego typu rozwiązana w Grupie PGE.

PGE Ventures we wrześniu wystartowało z programem scoutingowym, który ma wyłowić z rynku najbardziej perspektywiczne startupy.

Fundusz szczególnie zachęca do aplikowania startupy technologiczne, które mogą pochwalić się ciekawymi pomysłami na zagospodarowanie popiołów i innych ubocznych produktów spalania (UPS), przede wszystkim gipsu syntetycznego. Prowadzony przez PGE Ventures program scoutingowy dla startupów daje młodym przedsiębiorcom szansę na rozwój prowadzonych przez nich projektów. Spółki znajdujące się w fazie wzrostu i wpisujące się w szeroki łańcuch wartości Grupy PGE mogą zgłaszać się do programu i liczyć na pozyskanie wsparcia finansowego funduszu. Cele uruchomionego we wrześniu programu scoutingowego PGE Ventures są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i kamieniami milowymi” - napisano w komunikacie PGE.