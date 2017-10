Streżyńska: mObywatel przełomowy dla obywateli

Uruchamiamy aplikację mobilną mObywatel, wyjątkową usługę, która zapewni możliwość współpracy klienta - obywatela i przedsiębiorcy - mówiła w poniedziałek minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Dodała, że aplikacja jest przełomowym rozwiązaniem dla obywateli

Minister mówiła, że aplikacja poszerza świat obywateli, ich możliwości identyfikowania się bez konieczności noszenia przy sobie „plastikowych dokumentów”. Dzięki tej usłudze - jak dodała - nasz telefon komórkowy zastąpi portfel.

Ta usługa o wysokiej jakości - jak podkreśliła Streżyńska - została zrealizowana bardzo niskim nakładem finansowym. Koszt tej usługi, po wszystkich iteracjach, które jeszcze mamy w planach, zamknie się w kwocie kilku milionów - powiedziała. Dla porównania dowód osobisty z warstwą elektroniczną będzie kosztował 2 mld zł - dodała.

Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań na świecie - wskazała szefowa MC. Jej zdaniem, mObywatel to bardzo przyszłościowa usługa.

Streżyńska oceniła, że aplikacja ma wielki potencjał dla biznesu. Jak mówiła mObywatel przyspiesza obsługę klienta i poprawia jej jakość, dostarcza wiarygodnych danych, zmniejsza biurokrację, a także zmniejsza koszty transakcyjne. Ponadto aplikacja jest w pełni zgodna z restrykcyjnymi wymaganiami rozporządzenia dotyczącego danych osobowych.

Jej zdaniem w miarę jak będą przyrastały usługi dotyczące mDokumentów, coraz większe będzie zainteresowanie, bo coraz większy będzie potencjał tego rozwiązania. W planach jest dodanie do aplikacji dokumentów tj. Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora, karta miejska, czy legitymacja studencka.

Oceniła, że ludzie szybciej orientują się, że zgubili telefon niż np. portfel, a wtedy zupełnie spokojnie, bez nerwowych działań, możemy zabezpieczyć zarówno procedury dotyczące operatów telefonów oraz samą aplikację.

W momencie, gdy tracimy telefon, to nie dochodzi do utraty danych. One są tak zabezpieczone, że nie ma takiego zagrożenia - podkreśliła Streżyńska.