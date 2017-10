Enea Operator zainwestuje w inteligentne sieci

Inwestycje w inteligentne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych nabierają nowego wymiaru wobec takich zjawisk jak orkany - powiedziała PAP rzeczniczka Enei Operator Danuta Tabaka

Dzięki nasyceniu sieci automatyką możliwe będzie coraz lepsze zdalne zarządzanie pracą sieci - w tym m.in. poprzez szybką lokalizację awarii, wyizolowanie uszkodzonego fragmentu sieci oraz jej rekonfigurację w celu +ominięcia+ uszkodzonego fragmentu sieci i szybkie przywrócenie dostaw energii elektrycznej do znacznej części pozbawionych napięcia klientów. Rozwój i unowocześnianie sieci dla dobra mieszkańców i przedsiębiorców to priorytet działań inwestycyjnych spółki - powiedziała Tabaka.

Enea Operator działa na obszarze 58 tys. 213 km kw. w sześciu województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, części województwa dolnośląskiego oraz pomorskiego, obsługuje ponad 2 mln 487 tys. odbiorców. To tereny, na których występują gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Po nawałnicy w sierpniu uszkodzonych zostało prawie 650 słupów wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Momentami bez prądu było nawet ponad 120 tys. odbiorców. Jeszcze większe szkody na terenie działania spółki wyrządził orkan Ksawery, który przeszedł nad częścią Polski na początku października - wtedy bez prądu było ok 600 tys. klientów Enei Operator.

Wyposażenie sieci w nowe rozwiązania to jeden z sześciu nowych projektów, na które Enea otrzymała ponad 70 mln zł unijnego dofinansowania. Trzy z nich zakładają rozbudowę infrastruktury, co pozwoli na zwiększenia potencjału przyłączania OZE do sieci. Kolejne trzy - modernizację oraz przebudowę łącznie ponad 61 km linii energetycznych, a także modernizację stacji średniego i niskiego napięcia. Projekty zakładają również wprowadzenie rozwiązań inteligentnych do sieci elektroenergetycznych. Inwestycje realizowane będą w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Łączna wartość projektów to prawie 100 mln zł.

Projekty obejmą zarówno budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej, jak i modernizację istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej na wszystkich poziomach napięć. Sieć będzie wyposażona w najnowsze rozwiązania, które pozwolą zwiększyć potencjał przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci, zarządzać siecią w perspektywie zwiększonej dynamiki rozwoju generacji rozproszonej, a także znacząco poprawić niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Nowe rozwiązania poprawią jakość i pewność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców okolic Poznania (Suchy Las, Szczepankowo, Swarzędz, Czerwonak, Szamotuły, Gniezno Winiary, Piastowice, Września i Fałkowo), północnej Wielkopolski (Złotów, Zakrzewo, Lipka, Wałcz, Okonek, Piła, Wągrowiec, Damasławek, Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka, Szydłowo, Gołańcz, Janowiec Wielkopolski oraz Wapno), a także w województwach zachodniopomorskim (Szczecin, Gryfino, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Dolice i Stargard) oraz lubuskim (Kostrzyn nad Odrą i gminy przyległe).

SzSz(PAP)