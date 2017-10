Zostań Rzecznikiem Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich - poinformował PAP w poniedziałek resort. Zadaniem rzecznika ma być m.in. proponowanie możliwych usprawnień we wdrażaniu funduszy europejskich, by te pieniądze skutecznie inwestować.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa), rzecznik będzie m.in. dokonywał okresowych przeglądów „procedur realizacji krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju”.

Jego rolą będzie wskazywanie barier i proponowanie możliwych usprawnień we wdrażaniu funduszy europejskich. Chodzi o to, by wybór i realizacja projektów przebiegały sprawnie, a inwestowanie tych pieniędzy było jak najbardziej efektywne - podkreślił wiceminister.