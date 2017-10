Finowie poznają polski Zen

ZenCard, należący do grupy PKO Banku Polskiego, uruchomi projekt wprowadzenia swojej technologii na rynek fiński przy udziale OP Financial Group - największej instytucji finansowej Finlandii, zrzeszającej 180 banków, podał PKO BP

Lider fińskiego rynku finansowego, który w październiku br. zorganizował konkurs OP Smart Commerce dla firm oferujących najbardziej rewolucyjne rozwiązania fintechowe, spośród 100 firm z całego świata, m. in. Izraela i Estonii, wybrał tylko 4 projekty, w tym technologię marketingu transakcyjnego oferowaną przez polski ZenCard, podano w komunikacie.

Celem konkurs było wybranie narzędzi, które mogłyby zwiększyć korzyści oferowane przez bank zarówno klientom biznesowym, jak i indywidualnym, gwarantując również szybkie ich wdrożenie. Wybrane projekty będą wprowadzone na rynek przy udziale OP Financial Group.

PKO BP podał, że przez najbliższe 3 miesiące zespół ZenCard będzie przygotowywał pierwszą wersję produktu na rynek fiński, który ma zostać wdrożony w pierwszej połowie 2018 roku.

Początkowo, polska technologia będzie docierać do małych i średnich przedsiębiorstw, integrując się z systemem kasowym PIVO Kassa oferowanym przez OP. W kolejnym etapie planowana jest współpraca również z dużymi sieciami handlowymi i tym samym wdrożenie ZenCard w całej Finlandii - czytamy w komunikacie.

OP Financial Group to jedna z najsilniejszych instytucji finansowych na świecie, która prężnie inwestuje w rozwój nowoczesnych technologii bankowych.

Kraje skandynawskie są kolebką płatności bezgotówkowych, a poziom transakcji dokonywanych kartami wynosi tam ponad 90 procent wszystkich rozliczeń. Polska swoimi działaniami dąży w podobnym kierunku. Ogromnie się cieszymy, że nasza technologia została doceniona przez jedną z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Finlandii. To wyraźnie pokazuje, że ZenCard ma ogromny potencjał nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej - powiedział prezes ZenCard Krzysztof Klimczak, cytowany w komunikacie.

ZenCard powstał jako start-up w 2013 roku, a jego założycielami są Krzysztof Klimczak, Jarosław Sygitowicz i Marek Rogoziński. ZenCard stał się w 2017 r. częścią grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego. ZenCard oferuje narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych, które działa na terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych, a także w sklepach internetowych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

ISBnews, mw