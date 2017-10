Rosną fundusze na indywidualnych kontach emerytalnych

Liczba zarejestrowanych Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła 932,5 tys. co oznacza wzrost o 64,7 tys. w porównaniu do sytuacji z końca czerwca 2016 r. - poinformował UKNF. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) posiadało 664,1 tys. osób w porównaniu do 613,9 tys. na koniec czerwca 2016 r.

Jak podaje UKNF, IKE posiadało 5,7 proc. pracujących, podobnie jak w latach poprzednich, wśród oszczędzających na IKE najbardziej liczną grupą były osoby w wieku 51- 60 lat, które posiadały 254 tys. IKE (27,2 proc. ogółu kont). Najmniej kont posiadały osoby w wieku do 30 lat (29,7 tys., co stanowiło 3,2 proc. ogółu wszystkich IKE).

Wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 7,5 mld zł (wzrost o 24,6 proc. w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2016 r.) - najwięcej aktywów IKE zgromadzono w zakładach ubezpieczeń (2,5 mld zł) – czytamy w informacji UKNF.

Wpływy środków pieniężnych do IKE wyniosły 764,5 mln zł (o 191,6 mln zł więcej niż w I półroczu 2016 r.), z czego składki to 644,3 mln zł (o 132 mln zł więcej niż w I półroczu 2016 r.), zaś transfery z pracowniczych programów emerytalnych (PPE) wynosiły 120,2 mln zł (o 59,6 mln zł więcej niż w I półroczu 2016 r.). Wypłaty z IKE sięgnęły 93,7 mln zł (o 18,9 mln zł więcej niż w I półroczu 2016 r.), a zwroty 161,2 mln zł (o 15,1 mln zł więcej niż w I półroczu 2016 r.), transfery do pracowniczych programów emerytalnych 722 tys. zł (o 333 tys. zł więcej niż w I półroczu 2016 r.)

Najwięcej IKE założono w funduszach inwestycyjnych (36,5 tys. kont), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,6 tys. kont), 16 tys. osób zamknęło rachunki IKE związku z całkowitym zwrotem środków - najwięcej w zakładach ubezpieczeń (7,9 tys. osób). Wysokość średniej wpłaty na IKE wyniosła 2,6 tys. zł i nieznacznie wzrosła w porównaniu do I półrocza 2016 r. (wzrost o 0,2 tys. zł). Wartość przeciętnego stanu rachunku IKE wyniosła 8 tys. zł (wzrost o 1,1 tys. zł).

Jak podaje UKNF, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) posiadało 664,1 tys. osób (na koniec czerwca 2016 r. 613,9 tys. osób), co stanowiło 4 proc. liczby osób pracujących. Wartość zgromadzonych aktywów wyniosła 1,3 mld zł (co oznacza wzrost o 73,8 proc. w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2016 r.) najwięcej aktywów IKZE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych: 524,1 mln zł.

Powstało 29,7 tys. nowych IKZE, o 3,1 tys. więcej niż w I półroczu 2016 r. - najwięcej IKZE założono w funduszach inwestycyjnych (21,2 tys. kont), a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (0,5 tys. kont) – informuje UKNF.

Wartość średniej wpłaty na IKZE wyniosła 1,8 tys. zł (co oznacza wzrost o 0,1 tys. zł) najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (4 tys. zł), a najniższą w zakładach ubezpieczeń (1,3 tys. zł). Wartość przeciętnego stanu rachunku IKZE wyniosła 2 tys. zł (wzrost o 0,8 tys. zł).

Warto przypomnieć, że wypłata środków z IKE jest nieopodatkowana, a uprawnienia do wypłaty środków z tego konta przysługuje po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Z kolei w IKZE zwolnienie podatkowe polega na tym, że wpłaty na to konto można odliczyć od podstawy opodatkowania. Tak jak w przypadku IKE, warunkiem skorzystania z odliczenia podatkowego jest posiadanie tylko jednego IKZE.