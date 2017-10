Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

W poniedziałek WIG 20 wzrósł na zamknięciu o ponad 1 proc. Na plusie znalazły się także inne główne indeksy na GPW. Udaną sesję mają za sobą banki z WIG 20, wśród których wzrostom przewodził PKO BP

WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 1,15 proc. do 2.517 pkt. WIG poszedł w górę o 0,92 proc. do 64.640 pkt., a mWIG 40 zwyżkował 0,58 proc. do 4.850 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 654 mln zł, z czego 449 mln zł - na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było PKO BP (124 mln zł). Kurs spółki poszedł w górę o 4,2 proc. i był to największy wzrost wśród blue chipów.

Solidnym wzrostem wyróżniły się także: BZ WBK (+3,1 proc.), Alior (+2,7 proc.) oraz mBank (+2,1 proc.).

Spadkom wśród największych spółek przewodził z kolei Orange (-3,0 proc.).

Wśród średnich spółek (z mWIG 40) najmocniej w górę poszły notowania Bogdanki (+4,4 proc.), a najsilniejszy spadek odnotował Polimex Mostostal (-3,4 proc.).

O 1,9 proc. wzrósł kurs akcji Banku Millennium. Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w III kwartale 2017 roku wzrósł do 187,5 mln zł z 138,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk netto banku okazał się 3 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 181,9 mln zł.

W opinii analityków, strategia Banku Millennium jest ambitna, ale jej założenia są realne. Główne założenia strategii, takie jak osiągnięcie 1 mld zł zysku netto w 2020 r. oraz spadek wskaźnika kosztów do dochodów do 40 proc., są osiągalne.

Na szerokim rynku wzrostem wyróżniły się m. in. Krezus (+18,5 proc.) oraz Dekpol (+8,3 proc.).

PAP Biznes, mw