We wrześniu ponad 24 mln pasażerów na kolei

Z usług polskich kolei we wrześniu tego roku skorzystało 24,1 mln pasażerów, to o 3,36 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to pociągami pojechało 23,3 mln osób - poinformował Urząd Transportu Kolejowego (UTK)

UTK poinformował, że w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. liczba pasażerów wyniosła blisko 228 mln. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. o ponad 4 proc.

Jak informuje urząd, największy wzrost liczby pasażerów miał miejsce w pierwszych dwóch kwartałach - odpowiednio o 5,9 proc. i 4,4 proc. dla pierwszego i drugiego kwartału.

Największy udział pod względem liczby przewiezionych pasażerów mają Przewozy Regionalne, które kontrolują 26,4 proc. rynku. Drugie są Koleje Mazowieckie z 20,4 proc. udziału. Trzecie miejsce należy do PKP Intercity, które przewiozły 14,2 proc. pasażerów w Polsce.

PAP, mw