Błaszczak: KRS jest zaangażowana w spór polityczny

Decyzja Krajowej Rady Sądownictwa o niepowoływaniu asesorów z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości, świadczy o tym, że KRS jest zaangażowana w spór polityczny - ocenił dziś szef MSWiA Mariusz Błaszczak. „Oni się zachowują jak kasta, która stoi ponad prawem” - dodał.

W poniedziałek wieczorem rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek poinformował, że Rada postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. „Wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono skuteczny sprzeciw” - zaznaczył. Dodał, że jest to spowodowane niespełnianiem kryteriów ustawowych.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że decyzja KRS pokazuje, że instytucja ta wymaga zmiany. Wyraził nadzieję, że reformę umożliwią trwające rozmowy na temat prezydenckiego projektu ustawy o KRS.

„Ci państwo stracili twarz, bo udowadniają, że są zaangażowani w spór polityczny a powinni stać ponad sporem politycznym, są wręcz elementem sporu politycznego. Jak oni mogą mówić o staniu na straży konstytucji i przepisów prawa” - powiedział we wtorek Błaszczak w radiowych „Sygnałach Dnia”.

„To jest taka nadzwyczajna kasta. Oni się zachowują jak kasta, która stoi ponad prawem” - podkreślił minister.

Szef MSWiA był też pytany o wtorkową publikację dziennika „Fakt”, który podał, że 22 października doszło do tajnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Prezydent miał - według gazety - poinformować Kaczyńskiego, że odrzuca kluczowe dla PiS poprawki do projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym.

„Rozmawiałem z premierem Kaczyńskim na temat spotkania z prezydentem Dudą. Premier Kaczyński był dobrej myśli jeśli chodzi o kompromis w tej sprawie. Czekamy na rozstrzygnięcie. Wiele wskazuje na to, że do kompromisu dojdzie i to dobrze, bo wymiar sprawiedliwości wymaga dogłębnej naprawy” - powiedział Błaszczak.

